FABRIANO – Elica, azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ospita venerdì 23 settembre, alle ore 11.30, nel suo auditorium in via Ermanno Casoli 2, la presentazione del libro “I Signori del Futuro, l’Italia di Giovanni Tamburi”. Il volume è scritto dal giornalista Simone Filippetti, già autore del libro “I Signori del Lusso” pubblicato nel 2019, in cui raccontava attraverso gli occhi di Tamburi quattro decenni di storia economica italiana.

“I Signori del Futuro”, che contiene un capitolo interamente dedicato a Elica e all’importante distretto industriale di Fabriano, illustra il destino del Made in Italy in un contesto stravolto dalla pandemia di Covid-19 e dal conflitto tra Russia e Ucraina. «Filippetti prova a immaginare, attraverso le intuizioni di Tamburi, quale sarà il destino dell’impresa italiana, e a delineare una politica industriale per un Paese che, negli ultimi vent’anni, non l’ha mai avuta», spiegano gli organizzatori.

L’evento, promosso dal presidente di Elica Francesco Casoli, sarà aperto al pubblico e avrà un moderatore d’eccezione, Roberto Sorci, grande conoscitore del panorama industriale fabrianese, e la partecipazione di Giulio Cocci, amministratore delegato di Elica.