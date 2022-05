Fabriano, Elica: Marco Garbuglia nuovo chief marketing officer

FABRIANO – Elica, l’azienda di Fabriano leader mondiale nel settore cappe da cucina e piani cottura aspiranti, nomina Marco Garbuglia nuovo chief marketing officer. La nomina arriva alla vigilia di due importanti appuntamenti internazionali per il mondo della cucina e del design, che tornano in presenza dopo il lungo stop imposto dalla pandemia: il Batibouw di Bruxelles, il più grande evento belga per l’edilizia e l’arredamento domestico, e naturalmente il Salone del Mobile di Milano, dove Elica sarà presente con uno stand di oltre 700 mq.

«In Elica crediamo molto nelle nostre persone e investiamo nel loro potenziale, capitalizzandone il valore nel tempo – dichiara Giulio Cocci, Chief Executive Officer di Elica -; Marco Garbuglia ha una profonda conoscenza dell’azienda e del settore. È stato in Russia e in Messico; ha gestito il Trade Marketing e conosce bene due dei nostri Asset principali: Clienti e Prodotto. Sono certo che saprà portare visione strategica e valore aggiunto al nostro posizionamento».

L’innovazione è nel Dna di Elica da sempre, un approccio che si riflette anche a livello strutturale e organizzativo: da oggi l’azienda avrà un marketing completo e rinnovato. Marco Garbuglia, infatti, non sarà solo alla guida del Prodotto ma anche del Trade Marketing, del Design e della Comunicazione di Elica. Una visione completamente nuova rispetto alle precedenti, con una funzione marketing come guida strategica allo sviluppo del business e per l’ulteriore evoluzione del brand Elica sui mercati globali.

«Dopo una lunga esperienza internazionale sono felice di tornare in Italia – ha commentato Marco Garbuglia -. In tanti anni di Elica ho avuto la possibilità di misurarmi con diversi mercati, team e contesti lavorativi ed è davvero stimolante ricevere oggi, ancora una volta, l’opportunità di una nuova sfida da parte dell’azienda».

Marchigiano, Garbuglia si laurea al Politecnico delle Marche e inizia da subito la sua carriera all’interno di Elica, accumulando una lunga esperienza nello sviluppo commerciale del brand all’estero: prima nella filiale messicana come Sales Manager per il South America, poi in Elica Russia come responsabile commerciale e marketing della consociata. In seguito, torna nell’headquarter di Fabriano per ricoprire il ruolo di Head of Trade Marketing Emea, una parentesi lunga quattro anni che lo porta, oltre che ad ampliare l’area di coordinamento, a gestire le strategie di business a livello corporate. Dal 2019 fino al nuovo incarico di oggi, Marco Garbuglia è stato Country Manager Iberia per la filiale di Elica a Barcellona.