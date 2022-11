Fabriano, Elica lancia il nuovo piano aspirante NikolaTesla Unplugged

FABRIANO – Elica presenta una nuova campagna multimedia on air dal 14 novembre. Protagonista indiscusso Unplugged, il nuovo nato della linea di piani aspiranti NikolaTesla, ideata da Fabrizio Crisà, chief design officier Elica.

Il nuovo prodotto, presentato in occasione del Salone del Mobile, nasce dalla volontà di semplificare i gesti quotidiani in cucina grazie all’interazione naturale e immediata delle manopole, elegantemente integrate nell’estetica del prodotto.

A guidare il racconto è proprio la semplicità, con cui ci si si possono realizzare anche le ricette più elaborate grazie alle funzioni automatiche di cottura offerte da un alleato affidabile e professionale: il nuovo NikolaTesla Unplugged.

Lo spot, realizzato da Meloria e ambientato in un elegante loft, sottolinea il tratto distintivo del prodotto: le manopole, che sono le vere protagoniste. Attraverso di esse si può agire non solo sulle funzioni di cottura e di aspirazione, ma anche sul tempo.

Il film, che presenta il prodotto dal look deciso, ci svela come basta ruotare le manopole per “tornare indietro nel tempo” o velocizzarlo godendosi i momenti quotidiani di convivialità in cucina.

Una collaborazione continuativa, tra Elica e Meloria, che ha portato alla produzione di un film di 15” che ben si adatta alle caratteristiche del nuovo prodotto Elica, destinato principalmente ai canali tv di Sky, Discovery e CairoRCS. La campagna sarà declinata anche sulle piattaforme digital e social, su carta stampata e sui maxi schermi del centro di Milano.