Fabriano, due forchette Gambero Rosso al Relais Marchese del Grillo

Per il Relais Marchese del Grillo di Fabriano due forchette Gambero Rosso e 83 punti totali

FABRIANO – La guida Ristoranti d’Italia descrive l’eccellenza della ristorazione italiana. La guida attribuisce per ogni locale un punteggio da 60 a 100 punti e, per i migliori ristoranti, un numero di ‘forchette‘ comprese tra 1 e 3.

Gambero Rosso ha assegnato al Relais Marchese del Grillo 2 forchette, con 83 punti.

Vengono assegnati tre punteggi, uno alla cucina, uno al servizio e l’ultimo alla cantina di cui dispone il ristorante.

Il ristorante fabrianese ha ottenuto 39 punti su 50 per la cucina, 26 su 30 per il servizio e 18 su 20 per la cantina.

Nelle Marche poi, ad accaparrarsi le desiderate tre forchette sono stati i ristoranti Uliassi (Senigallia, 94 punti), Madonnina del Pescatore (Senigallia, 93 punti) e Andreina (Loreto, 90 punti).