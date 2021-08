Fabriano: due auto rubate in città, i carabinieri le ritrovano, caccia ai ladri

FABRIANO – Due auto rubate a Fabriano in pochi giorni. I carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, grazie a una veloce attività investigativa messa in piedi dai militari, sono riusciti a ritrovarle. Ora, le indagini proseguono. Si cerca, infatti, di risalire ai responsabili, ai ladri. Intanto, però, due famiglie fabrianesi hanno potuto tirare un grande sospiro di sollievo con i rispettivi mezzi che sono stati a loro restituiti. In rapida successione due auto rubate a Fabriano. La prima, il 24 luglio scorso, si trattava di un’utilitaria, nello specifico una Seat, che era stata sottratta ai legittimi proprietari nell’immediata periferia della città della carta, mentre era parcheggiata. La seconda, invece, è stata rubata il primo agosto scorso, parcheggiata non distante dal centro storico di Fabriano. Si tratta di un’auto di grossa cilindrata, nello specifico una Bmw.

Il ritrovamento e le indagini

I proprietari dei mezzi hanno immediatamente contattato i carabinieri della Compagnia cittadina che hanno avviato, prontamente, l’attività investigativa. La prima auto ritrovata è stata la Bmw, esattamente martedì scorso di sera. I militari l’hanno rintracciata nei pressi della frazione cittadina di Argignano. La Seat, invece, è stata rinvenuta dai carabinieri nella giornata di ieri, 4 agosto, in centro storico a Fabriano. Prima della restituzione ai legittimi proprietari, i reparti specifici dei carabinieri hanno rilevato le impronte ed effettuato tutti i rilievi del caso per dare nuovo impulso all’attività investigativa in modo tale da poter risalire ai ladri, poterli identificare e, quindi, denunciare. Si stanno avvalendo anche dei filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza attivo in più punti della città, in modo particolare nei pressi del ritrovamento dei due mezzi rubati e, quindi, prontamente ritrovati.