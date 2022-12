Fabriano: due arresti e una denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio

FABRIANO – Due arresti e una denuncia legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti a Fabriano. Una doppia operazione portata avanti dai carabinieri della Compagnia cittadina agli ordini del capitano Mirco Marcucci. La prima è avvenuta questa notte quando i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due fabrianesi per detenzioni ai fini di spaccio. I due, giovani, 23 anni lui, 20 anni lei, erano in possesso di 16 grammi di cocaina purissima. Circa un grammo di stupefacente era nascosto in auto, mentre i restanti 15 grammi, già suddivisi in dosi, erano nascosti tra gli indumenti della ragazza. Questa mattina i due arresti sono stati convalidati, con il Giudice del Tribunale di Ancona che ha disposto obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria in attesa del processo

La seconda operazione

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio per prevenire qualsiasi tipologia di reato, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno istituito alcuni posti di blocco nelle principali arterie cittadina. Durante uno di questi, è stato fermato un uomo, un 40enne residente in città, alla guida della propria auto. I militari gli hanno chiesto i documenti personali e del veicolo. Il 40enne lo ha fatto, mostrando però segni evidenti di nervosismo. A questo punto i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale. Fra gli indumenti sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. Si è deciso di effettuare anche una perquisizione domiciliare. All’interno della sua camera sono stati rinvenuti oltre 50 grammi di marijuana e alcuni di hashish più materiale utile per il confezionamento della droga. Tutto materiale sequestrato. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa proseguirà nei prossimi giorni per comprendere l’eventuale giro di affari del 40enne e i canali di approvvigionamento della droga.