Fabriano: droga nascosta in auto e a casa, i carabinieri denunciano un 40enne

FABRIANO – Droga nascosta in auto e in casa, denunciato un 40enne di Fabriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altra denuncia per un 20enne residente nel maceratese che ha avuto un incidente stradale nei giorni scorsi. Dalle analisi svolte al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili è emersa la sua positività ai cannabinoidi. Infine, altre due denunce per guida in stato di ebbrezza per un 20enne fabrianese e un 30enne umbro. Questi gli esiti più significativi a seguito dei controlli degli ultimi giorni effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, in collaborazione con le varie pattuglie delle Stazioni di competenza.

I controlli

Nel corso di un posto di blocco un fabrianese 40enne è stato fermato dai carabinieri di Fabriano. I militari hanno notato l’atteggiamento nervoso del conducente e, dopo la sua identificazione, si è deciso di procedere a una perquisizione veicolare. Nascosti sotto il volante, all’interno di una piccola fessura occultata con dello scotch nero, sono stati rinvenuti sei grammi di cocaina. Scattata, di conseguenza, una perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno, quindi, deciso di proseguire l’indagine con una perquisizione domiciliare. Una giusta intuizione visto che in mansarda sono stati trovati 4 grammi di hashish e in garage oltre 50 grammi di marijuana, oltre a materiale utile per il confezionamento. Considerando quanto emerso, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre grazie al servizio di controllo territoriale, i carabinieri hanno denunciato un 20enne del maceratese per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo aveva avuto un incidente stradale con l’auto finita in un campo. I militari del Nucleo Radiomobile hanno richiesto le analisi del sangue di primo e di secondo livello dalle quali è emersa la positività ai cannabinoidi del 20enne soccorso. Per questo motivo, oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata posta sotto sequestro. Ancora, i carabinieri di Genga, in via Ermanno Casoli a Fabriano, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile, hanno ritirato la patente a un fabrianese, 20enne. L’etilometro ha fatto segnare un valore superiore a 0.8 grammi su litro. Per questo valore è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e l’auto affidata al proprietario. Infine, la pattuglia del Radiomobile, nelle ore notturne, presso lo svincolo SS 76 Fabriano Ovest, ha fermato un 30enne umbro. L’alcol test ha dato un valore superiore a 1 g/l. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e l’auto affidata al proprietario.