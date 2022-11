Fabriano: droga nascosta nel cassetto del comodino, segnalato un 27enne

FABRIANO – Segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti un 27enne di Fabriano. Ritrovati nel cassetto del comodino della sua stanza da letto e sotto l’abatjour circa cinque grammi fra hashish e marijuana. Si tratta della seconda operazione inerente il contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuata dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretta dal capitano Mirco Marcucci.

I fatti

Nel corso dei controlli serali contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio dettagliato al parco comunale. Nel corso dell’operazione la pattuglia ha fermato una macchina con a bordo due giovani. Erano nella parte più nascosta a ridosso del giardino. Sono state rinvenute due sigarette artigianali contenente hashish appartenenti al conducente, un 27enne residente a Fabriano e nato in Albania. I militari hanno deciso di approfondire i controlli effettuando una perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti oltre un grammo di marijuana e oltre quattro grammi di hashish. Lo stupefacente era nascosto nel cassetto del comodino della camera del ragazzo e una modica quantità sotto l’abatjour. Il ventisettenne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura.

Sabato scorso, ricordiamo, sempre i carabinieri di Fabriano avevano tratto in arresto un 19enne residente a Cerreto D’Esi con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Arresto convalidato. Il giovane, incensurato, è stato rimesso in libertà in quanto è stata stabilita la misura della messa alla prova con i lavori socialmente utili. A casa del giovane era stata effettuata una perquisizione domiciliare, durante la quale erano stati rinvenuti complessivamente 39 grammi di hashish suddivisi in 4 dosi, di cui le due principali da 33 grammi e da 6 grammi.