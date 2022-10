Fabriano: droga nel barattolo del caffè, denunciato un 30enne

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato un 30enne residente a Fabriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato, nei giorni scorsi, all’ora di pranzo, dai militari in borghese agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Si tratta della seconda operazione tesa al fenomeno del contrasto al consumo e allo spaccio di droga a Fabriano.

La denuncia

I carabinieri di Fabriano, in borghese, hanno notato movimenti sospetti in prossimità di un’abitazione del centro. Insospettiti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nella casa di un giovane 30enne fabrianese, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso dell’accurato controllo i militari hanno scoperto, in cucina, all’interno di un barattolo del caffè, circa 30 grammi di hashish e oltre due grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme a un bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. L’attività investigativa non si ferma e si cercherà di risalire ai canali di approvvigionamento e ai clienti del 30enne. Come detto si tratta della seconda operazione in pochi giorni che ha visto protagonisti i carabinieri di Fabriano. Circa tre settimane fa, infatti, hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina nascosti nel vano porta oggetti, telefoni cellulari, arrestando un 30enne albanese residente in altra regione ed un 40enne italiano residente nelle Marche, ma non in provincia di Ancona, già noto alle forze dell’ordine. Un quantitativo di droga che una volta immessa nel mercato avrebbe fruttato all’incirca 90mila euro. Le indagini, anche in questo caso, stanno proseguendo a tambur battente.