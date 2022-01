Fabriano: donna trasferita in una struttura protetta. Attivato protocollo per le vittime di violenza domestica

FABRIANO – Donna 50enne di Fabriano trasferita in una struttura protetta, attivato il protocollo per le vittime di violenza domestica. La segnalazione effettuata dai vicini di casa. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, diretti dal Commissario Moira Pallucchi, sono stati allertati da alcuni vicini di casa di una coppia residente in una frazione cittadina. I vicini hanno evidenziato le grida che provenivano dall’interno dell’abitazione. I poliziotti sono intervenuti e soccorso una casalinga 50enne, che era stata colpita con degli schiaffi al volto dal marito. A seguito della denuncia della donna, che temeva per la propria incolumità, è stato attivato il protocollo per le vittime di violenza domestica che ha consentito il suo trasferimento immediato presso una struttura protetta.

Gli altri controlli nel Fabrianese

Non è stata l’unica operazione portata avanti dagli agenti del commissariato di Fabriano, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, per il periodo delle festività natalizie. Sono stati effettuati numerosi controlli agli avventori degli esercizi pubblici e ai titolari delle attività commerciali che, contrariamente ai periodi precedenti, nella scorsa settimana non hanno riscontrato violazioni alla normativa, segno che sempre più si stia formando una consapevolezza al rispetto della tutela della salute pubblica.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione degli episodi di furto in abitazione che, durante le festività, si sono verificati con una maggiore frequenza; analogamente le volanti in servizio di controllo del territorio hanno identificato 113 persone e 51 veicoli. Tra questi hanno controllato un sessantenne della zona, pregiudicato per reati contro il patrimonio il quale, sebbene fosse gravato dalla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato fermato in compagnia di un altro pregiudicato, in violazione delle prescrizioni imposte con l’avviso orale ed è stato pertanto segnalato per un eventuale aggravamento della misura. Infine, nei pressi di un locale del centro di Fabriano, la volante del Commissariato ha identificato un individuo di nazionalità tunisina, di 35 anni, che, a seguito di un litigio con un connazionale per un vantato credito di 700 euro, infrangeva il parabrezza e il lunotto dell’auto del debitore a colpi di pugni inferti a mani nude, provocandosi evidenti ferite alle mani. Gli agenti riuscivano a calmare gli animi dei due stranieri evitando che l’episodio potesse avere un’evoluzione ben più grave, denunciando alla competente Autorità Giudiziaria l’autore del gesto.