Fabriano: diploma di coraggio per i primi 40 vaccinati in età pediatrica

A Fabriano, in collaborazione con il Distretto Sanitario, si è svolta la prima sessione di vaccinazioni ai bambini prenotati nella fascia di età autorizzata 5-11 anni, complessivamente 40, nei locali del PVO all’Engles Profili. Sono stati i volontari del gruppo Nati per leggere Fabriano ad accompagnare i bambini nei momenti di attesa della vaccinazione anti-Covid. Le volontarie, coordinate dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Romualdo Sassi di Fabriano, hanno dato il benvenuto ai piccoli e alle loro famiglie attraverso il magico mondo dei libri, letture ad alta voce per i più piccoli, proposte di lettura anche per i più grandi. «I libri non possono restare chiusi nelle biblioteche, i libri devono arrivare ai lettori e soprattutto ai non lettori. L’iniziativa ha riscosso molto successo ed è stata ben accetta dai bambini e dalle famiglie. La battaglia libri contro cellulare è stata nettamente vinta dal fantastico mondo dei libri», hanno sottolineato gli organizzatori. I piccoli vaccinati, accompagnati spesso da entrambi i genitori, si sono dimostrati molto coraggiosi e dopo la somministrazione hanno ricevuto un “diploma di coraggio”. Il personale sanitario ha risposto con professionalità a tutti i dubbi di mamma e papà ed è pronto a fissare nuove sedute vaccinali per le prossime settimane.