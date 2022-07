Fabriano: dimentica il portafogli a casa e il compagno di stanza utilizza la carta prepagata, denunciato

FABRIANO – Si dimentica il portafogli a casa e qualcuno effettua un prelievo con la carta prepagata. È stato derubato dal compagno di stanza, come scoperto dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.

I fatti

A seguito della denuncia da parte di un giovane straniero residente a Fabriano, che aveva subito il prelievo fraudolento di qualche centinaia di euro attraverso l’utilizzo della sua carta prepagata, gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria di Fabriano hanno avviato immediate indagini per identificare l’autore del fatto. Nella denuncia il giovane aveva raccontato che, prima di andare al lavoro, aveva dimenticato il portafogli con la carta prepagata all’interno dell’alloggio e che, rientrando la sera, aveva appreso che la carta era stata utilizzata per un prelievo fraudolento.

Una volta arrivato nell’alloggio che divide con altri coinquilini, uno di questi si era prodigato per aiutarlo a cercare il portafogli, trovandolo nascosto sotto il cuscino del denunciante. Nel frattempo, però, la polizia giudiziaria di Fabriano è riuscita a reperire le immagini del sistema di videosorveglianza della zona dove era avvenuto il prelievo del denaro. Immagini che sono state mostrate al giovane derubato. Con grande sorpresa, questi ha riconosciuto nel coinquilino che con tanto impegno lo aveva aiutato nella ricerca del portafoglio colui che lo aveva derubato del denaro, che è stato così denunciato all’autorità giudiziaria.