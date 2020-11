Fabriano: dieci giovani multati per mancato utilizzo delle mascherine

FABRIANO – Dieci multe per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale a Fabriano. Un ritiro della patente di guida a carico di un fabrianese per tasso alcolemico superiore al consentito. Sono questi i principali risultati dell’operazione Halloween messa in piedi dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci.

Numerosi i posti di controllo istituiti e tante le automobili controllate, oltre alla relativa identificazione degli occupanti dei mezzi, durante lo scorso fine settimana organizzati dai carabinieri della Compagnia cittadina, in collaborazione con le altre stazioni del territorio di competenza. Il tutto per prevenire qualsiasi tipologia di reato, a partire dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcolici alla guida. Ma anche, vista la fase acuta della pandemia da coronavirus, accertarsi che tutti indossino i dispositivi di protezione individuale per cercare di arginare la diffusione del contagio da covid-19. Naturalmente, altro scopo di questi controlli, è anche quello di far aumentare la percezione stessa di sicurezza in tutti i residenti di Fabriano.

E i risultati non sono mancati. L’operazione Halloween sicuro, infatti, ha visto impiegati molti carabinieri, in divisa e in borghese, che hanno istituito molti posti di controllo nelle principali arterie cittadine. E hanno controllato gli spazi di aggregazione giovanile, non trascurando i parchi di Fabriano e il centro cittadino.

Durante queste operazioni, i militari hanno multato ben dieci giovani di Fabriano che hanno violato l’articolo 1 dell’ultimo Dpcm firmato dal Presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Vale a dire, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nello specifico le mascherine. Queste non erano indossate seppur si era in presenza di assembramenti. Tutti i multati, circa 400 euro a testa, sono di giovane età. Segno evidente che non si è ben compresa la fase delicata che si sta vivendo a livello di pandemia da Coronavirus anche a Fabriano.

Oltre a queste violazioni, i carabinieri della stazione di Serra San Quirico hanno multato un fabrianese 40enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito. Oltre alla contravvenzione, all’uomo è stata anche ritirata la patente di guida.