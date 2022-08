Fabriano, due denunciati dai carabinieri: uno guidava con patente falsa, l’altro in stato di ebbrezza

FABRIANO – Due denunce nel consueto report a seguito del servizio di controllo del territorio messo in piedi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Una per guida in stato di ebbrezza alcolica. La seconda per guida con patente falsa. Complessivamente nel fine settimana, nelle sere di sabato e domenica, sono state controllate 15 autovetture e identificate 29 persone.

I controlli

I carabinieri della Compagnia di Fabriano continuano, senza sosta, a rafforzare il controllo del territorio, frazioni comprese, per prevenire qualsiasi tipologia di reato e far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti considerando anche i frequenti spostamenti per le zona di villeggiatura costiere. Senza dimenticare il contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e la prevenzione per le cosiddette stragi del sabato sera. Per conseguire tutti questi obiettivi, i militari hanno istituito numerosi posti di controllo, durante il fine settimana appena concluso, lungo tutte le arterie principali della città. E i risultati non sono mancati. La pattuglia del Norm ha contestato una violazione all’articolo 186 che riguarda l’abuso di sostanze alcoliche nei confronti di un 35enne di Fabriano che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato in via Dante, l’uomo è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. L’alcol test ha fornito un valore di oltre 0,8 grammi su litro, quasi il doppio rispetto a quanto previsto dall’attuale normativa in vigore.

La seconda denuncia riguarda invece un cittadino extracomunitario, residente a Fabriano, 40enne. L’uomo, fermato nella periferia della città, durante un posto di blocco, nelle ore notturne, è stato trovato alla guida di un’utilitaria con patente falsa. Una volta appurato, in banca dati, che non aveva mai conseguito in Italia l’esame per ottenere quella patente, è stato denunciato per falsità materiale.