A Fabriano una denuncia e due patenti ritirate per alcol alla guida

FABRIANO – Una denuncia per guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. Un altro automobilista, invece, è stato multato sempre per essere stato sorpreso alla guida con un valore superiore al massimo consentito. Sono questi gli esiti più importanti del servizio di controllo del territorio messo in piedi dai Carabinieri della Compagnia cittadina nel corso del fine settimana appena concluso teso a contrastare qualsiasi tipologia di reato, dai furti al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno svolto un servizio di prevenzione contro i furti per le vie della città e nelle frazioni. Impegnati otto militari a turno, nelle ore serali e in piena notte, con tre pattuglie in divisa e una in borghese. Anche in questo weekend, dove molti fabrianesi hanno raggiunto le località di mare, sono stati intensificati i controlli per vigilare in prossimità delle abitazioni. Complessivamente sono state controllate 53 vetture e identificati altrettanti automobilisti. Fabrianesi che si confermano in larga parte molto attenti alle norme del codice della strada.

Ma, alla fine, sono state ritirate due patenti di guida. Una a Sassoferrato dai Carabinieri della stazione locale a un quarantenne del posto che aveva un tasso alcolemico oltre due grammi sul litro, circa quattro volte il massimo consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Una patente di guida, infine, è stata ritirata anche a Fabriano a un 31enne residente fuori provincia che aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore a 0,8. Per questi è scattata la multa da 543 euro, il ritiro della patente e l’auto affidata al proprietario.