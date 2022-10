Fabriano, degrado impianti sportivi: parla il sindaco Daniela Ghergo

FABRIANO – Gli impianti sportivi della città di Fabriano pagano da decenni la mancanza di corretta manutenzione e l’attuale sindaco Daniela Ghergo ha ereditato una situazione assai precaria a livello sportivo. Se le associazioni sportive fabrianesi brillano nel mondo, come sta facendo la Ginnastica Fabriano insieme alle sue allieve, è altrettanto drammatica la situazione che la città vive a livello di strutture, così come le molte società cittadine. E viste le situazioni che vivono il PalaGuerrieri, il PalaCesari, la palestra Mazzini e lo stadio Mirco Aghetoni, la mente va subito al bando regionale per la concessione di contributi relativi alla riquali­ficazione, appunto, di strutture e attrezzature per lo sport. La Regione ha attivato un bando con uno stanziamento di 4.725.000 euro al­ fine di migliorare la fruibilità e qualità dei servizi offerti agli utenti, per la ristrutturazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria e l’ef­ficientamento energetico.

Il sindaco Daniela Ghergo

«Lo sport rappresenta una delle priorità di questa amministrazione per il suo valore sociale ed educativo, soprattutto per i giovani. Purtroppo gli impianti sportivi della nostra città scontano da ormai troppi anni una mancata manutenzione sia ordinaria che straordinaria, il che rende molte strutture vetuste e bisognose di interventi urgenti. Per tale ragione abbiamo subito avviato alcuni interventi urgenti di manutenzione iniziando dall’impianto della scuola Mazzini, che abbiamo dotato di nuove attrezzature (20.000 euro) anche per consentire alla nostra squadra di basket, che milita in Serie B, di allenarsi in casa anziché doversi trasferire nel palasport di Cerreto d’Esi. Stiamo predisponendo un progetto per la copertura della palestra Mazzini, da presentare per partecipare a un bando regionale. Abbiamo inoltre eseguito un intervento di manutenzione del campo da calcio dello Stadio Aghetoni (23.000 euro) e stiamo predisponendo un incarico per provvedere alla sistemazione delle travi dello stadio (98.000 euro). Diversa la situazione dei due palasport: il PalaGuerrieri e il PalaCesari sono entrambi bisognosi di interventi. Purtroppo la precedente amministrazione, oltre a non aver intercettato risorse con i bandi che erano usciti nel 2021 e ad inizio 2022, non ha nemmeno predisposto i progetti necessari, che oggi avrebbero fatto guadagnare tempo prezioso per partecipare agli ultimi bandi previsti. Dopo aver interpellato diversi studi professionali nei mesi estivi, che ci hanno evidenziato il rilevante aumento dei costi rispetto a quelli di solo pochi mesi fa, stiamo per af­fidare l’incarico per la progettazione del PalaGuerrieri (120.000 euro) in modo da partecipare ad un bando del ministero degli Interni per un ­finanziamento di tre milioni di euro. Per il PalaCesari affideremo a breve l’incarico per la vulnerabilità (70.000 euro), così da partecipare al bando “Sport e periferie”. Un grande lavoro fatto in poche settimane per cercare di recuperare il tanto tempo perduto. Un plauso particolare va all’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Vergnetta e al personale dell’uf­ficio tecnico comunale il quale, nonostante l’assenza del dirigente, nei mesi estivi ha sopperito al carico di lavoro con grande spirito di servizio, mettendosi a disposizione per supportare l’amministrazione nella realizzazione degli interventi più urgenti».