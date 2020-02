Fabriano: deferito un 20enne perché recidivo, multato e mezzo sequestrato

Si aggirava tranquillamente in centro storico in sella al proprio scooter senza aver mai preso la patente per poterlo guidare e senza assicurazione. Ecco la vicenda

FABRIANO – Si aggirava tranquillamente in centro storico a Fabriano in sella al proprio scooter senza aver mai preso la patente per poterlo guidare e, ovviamente, senza assicurazione obbligatoria. Multato e mezzo sequestrato. E, poiché era anche recidivo, come emerso dagli immediati controlli da parte della Polizia, è stato inoltre deferito all’Autorità giudiziaria.

Controlli in strada messi in piedi, ieri pomeriggio 6 febbraio, dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, agli ordini del commissario capo Fabio Mazza. I poliziotti, nel tardo pomeriggio, hanno intercettato un giovane in sella al proprio scooter all’altezza di corso della Repubblica.

Il giovane centauro è stato fermato e gli è stato chiesto un documento di riconoscimento. È emerso che si trattava di un 20enne, nato a Napoli. Alla richiesta di esibizione della patente di guida necessaria per poter guidare lo scooter, il giovane ha cercato di prendere tempo. Ma, considerato il nervosismo, gli agenti hanno immediatamente che qualcosa non andava. Ed effettivamente, il 20enne non aveva mai conseguito la patente per poter guidare uno scooter di quella cilindrata. Inoltre, è emerso che non aveva neppure l’assicurazione obbligatoria.

Anche il ragazzo, poco dopo, ha ammesso questa circostanza. Ovviamente è stato multato e gli è stato sequestrato il mezzo. Ma c’è di più. Infatti, gli accertamenti – portati avanti dai poliziotti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano – sono andati avanti. Ed è emerso che il 20enne, mentre si trovava a Napoli, suo luogo di nascita, era stato già multato per guida senza patente. Configurandosi cosi la recidiva, il giovane è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria.

I controlli messi in atto dalla Polizia nella giornata di ieri, sono ovviamente proseguiti senza trovare altre situazioni particolari. Gli accertamenti su strada proseguiranno anche nei prossimi giorni, considerato l’inizio del fine settimana, per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera.