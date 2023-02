Fabriano: la cronistoria del PalaGuerrieri proposta dall’Assessore Vergnetta

FABRIANO – Progetto quasi pronto per il PalaGuerrieri di Fabriano che risulta inutilizzabile a causa delle carenze strutturali evidenziate dalla relazione redatta dall’ing. Bandieri protocollata il 13 aprile del 2021 a seguito di incarico per la verifica sismica e dello stato della struttura in legno della copertura. A dichiararlo è l’assessore Lorenzo Vergnetta. «Il PalaGuerrieri è il cuore dello sport cittadino e rappresenta una delle priorità dell’Amministrazione comunale. Dall’aprile 2021 fino all’insediamento di questa Amministrazione nulla è stato fatto al fine di riaprire la struttura, perdendo persino qualunque tipologia di finanziamento nell’ambito del PNRR», l’affondo.

L’iter

«Si è trattato di costruire completamente da zero tutto il percorso necessario per la riqualificazione del Palasport, a cui l’attuale Amministrazione ha cominciato a lavorare fin dall’agosto 2022», prosegue Vergnetta che ricorda i vari atti prodotti: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 con la previsione dell’intervento al Pala Guerrieri; Stanziato l’importo di 150.000 euro per l’incarico di progettazione della ristrutturazione dell’impianto; istanza presentata al Ministero degli Interni con richiesta di assegnazione di un contributo per l’anno 2023 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un importo di 3.010.000 € oltre a 150.000 € di cofinanziamento per la progettazione; Nomina del Responsabile Unico del Procedimento; Approvato l’atto di indirizzo per procedere speditamente alla progettazione dell’intervento per rispondere alle criticità emerse dalla verifica sismica; conferito incarico professionale all’arch. Buccione dello studio Buccione Architecs di Roma per eseguire la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello sport G. Guerrieri. «L’Architetto Buccione insieme al suo staff ha già svolto numerosi sopralluoghi presso la struttura e sta arrivando al perfezionamento del progetto che nelle prossime settimane sarà ufficializzato e verrà approvato dalla Giunta Comunale. Il progetto oltre ad andare a risolvere le problematiche sollevate dalla verifica sismica riguarderà anche alcuni interventi migliorativi connessi alla protezione delle travi in legno così da limitare problematiche future e una riqualificazione energetica minimale dei paramenti frontali», dichiara Vergnetta. In queste ore l’Amministrazione comunale sta studiando alcune soluzioni per il finanziamento dell’opera «così da avere più opzioni anche nell’ipotesi di mancato finanziamento del bando del Ministero degli Interni che è stato sottomesso a settembre 2022 e di cui ancora non è stato ufficializzato l’esito». Quindi, l’attacco politico nei confronti della precedente Amministrazione comunale. «Questa Amministrazione avendo ben nota l’urgenza di questa opera ha dato, da subito, un forte impulso senza perdere ulteriore tempo e come fatto in altre situazioni come il cimitero di Santa Maria, il capannone del Serpente, gli attraversamenti luminosi, la segnaletica stradale, la copertura del Teatro Gentile, i lavori PNRR. E sta portando avanti l’iter amministrativo con l’unico obiettivo di restituire il principale impianto sportivo alla città».