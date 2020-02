Crisi nera per i negozi di Fabriano: più di 16 attività in vendita

FABRIANO – Oltre sedici attività commerciali e pubblici esercizi chiusi a Fabriano nel breve volgere di un trimestre. Una crisi che sembra colpire tutte le categorie merceologiche e non risparmia neppure attività che sembravano immuni come pizzerie e bar. Problemi legati al perdurare della crisi economica, da oltre un decennio, e alla mancanza di infrastrutture, odissea per il completamento del progetto Quadrilatero, alla base di questo lento declino.

Chiusi bar, pizzerie, ristoranti, negozi a Fabriano in circa 90 giorni. Se ne contano tantissimi, oltre 15. Cessazioni di attività che non riguardano solo il centro storico cittadino, ma anche altre zone commerciali della città. E potrebbe non essere finita qui. L’elenco inizia a essere molto lungo. Hanno abbassato la saracinesca negli ultimi mesi: Pierpaoli elettronica, Bar Bertin, Calzature Pallucca, il forno La Spiga, la rivendita Pan Fiore, due ortofrutta al Borgo, lo street food Volpetta, il ristorante cinese La Muraglia, il ristorante Vasari, la pizzeria La Mattata. A cui si aggiungono, quattro spazi liberi all’interno della galleria dei negozi del centro commerciale Il Gentile e uno spazio vuoto anche nello stabile che ospita la Coop. In quest’ultimi due casi, i locali sono a disposizione, ovviamente, per altrettante chiusure di attività commerciali.

Come detto, però, la crisi starebbe portando altri commercianti a chiudere o, comunque, a razionalizzare. È il caso della catena Acqua e Sapone che ha deciso di chiudere uno dei due punti vendita presenti a Fabriano, quello al Borgo. Si parla ancora di tre pubblici esercizi e pasticcerie pronte a chiudere. Infine, fra gli annunci delle agenzie immobiliari cittadine, figura un’ulteriore vendita per una pizzeria aperta da pochi anni nel cuore del centro storico di Fabriano. «Si vende in pieno centro a Fabriano prestigiosa pizzeria al taglio e d’asporto in locale ottimamente rifinito con nuovi arredi e impianti. Attualmente c’è molta attenzione nella ricerca e selezione di un prodotto finale di qualità e i gestori sono disponibili per un iniziale affiancamento della pizzeria. La posizione dell’attività è strategica per l’intenso passaggio pedonale, anche turistico, e automobilistico. Il negozio è arredato con cura e ha anche spazio per tavoli per gustare un pasto veloce», l’annuncio che non si sa se al momento abbia attirato l’attenzione di qualche imprenditore. O se, invece, si tratterà dell’ennesima chiusura.