Corso Ial Marche, obiettivo raggiunto: subito le proposte di lavoro

FABRIANO – Subito opportunità lavorative per i partecipanti al corso Operatore Web Marketing svoltosi a Fabriano, precisamente nella sala Angelo Colonna, della Cisl.

I 15 corsisti hanno ricevuto gli attestati di qualifica professionale del corso avviato da Ial Marche in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Fabriano e volto a favorire l’occupabilità nel territorio. «Siamo molto soddisfatti per quanto è stato insegnato e appreso durante questa iniziativa, soprattutto perché si sono già concretizzate alcune opportunità lavorative», il commento del segretario del sindaco confederale, Andrea Cocco.

Il corso, avviato nel giugno scorso e terminato a ottobre dello scorso anno, è durato 400 ore, di cui 120 di stage: «L’obiettivo, che sembra essere stato centrato, è stato quello di formare la figura professionale di operatore Web Marketing, in grado di utilizzare un insieme di strumenti applicati a una strategia per far crescere, promuovere e migliorare gli obiettivi di business di un’azienda, primo tra tutti la vendita dei propri prodotti e/o servizi. Tramite il web, l’operatore, individuando su quali canali investire tempo e risorse e capendo quali siano le campagne di comunicazione da intraprendere per trasformare i propri utenti in clienti fidelizzati, si occupa di tradurre in azioni di marketing e vendita gli obiettivi strategico / commerciali prefissati dall’azienda, analizzando lo scenario complessivo del mercato di riferimento e scegliendo i canali distributivi / promozionali più adeguati al prodotto e/o servizio», spiega Cocco.

In altre parole, una figura al passo con i tempi, in grado di fornire risposte e risultati immediati alle aziende che sono sempre più alle prese con una competizione globale. Una sfida, quindi, che si può vincere solo se si è veloci e competenti.

La consegna degli attestati

«Uno degli aspetti che meglio fa comprendere come si sia riusciti a centrare l’obiettivo è quello relativo all’occupazione. Le attività formative del corso hanno permesso agli allievi di apprendere aspetti professionalizzanti relativi a una tra le figure più richieste nel mercato del nuovo lavoro digitale. Alcune delle attività in stage presso le aziende del territorio si sono anche concretizzate in contratti di lavoro per i partecipanti», conclude Cocco.