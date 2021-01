Fabriano: corso online sul digital storytelling. Così è più facile apprendere

FABRIANO – Nuova iniziativa targata PdP di Fabriano. Promosso un progetto di formazione online gratuita sul digital storytelling, rivolto a genitori, educatori e insegnanti. «In questo momento delicato, in cui la didattica e le attività di aggregazione per i più giovani si sono spostate online, è fondamentale trovare nuovi modi di insegnare, soprattutto per evitare di perdere gli studenti più fragili: è questa la sfida di Doors, il progetto nazionale contro la povertà educativa, che unisce 28 tra associazioni, scuole e Comuni di tutta Italia, e che a Fabriano ha nel gruppo di software libero PDP uno dei partner centrali», evidenziano dall’Associazione fabrianese.

«Le storie hanno un grande potere: possono ispirare, incuriosire, spaventare, far innamorare, e anche aiutare a imparare: dal 21 gennaio, in collaborazione con la onlus romana Cies, che coordina le attività di Doors, sarà possibile capire come attraverso immagini, parole, video, e anche social come Tik Tok e YouTube si possa insegnare in maniera interattiva e stimolante», l’annuncio inviato a tutti i potenziali fruitori.

Le lezioni sono aperte a genitori, educatori e insegnanti, in un percorso gratuito che permetterà ai partecipanti di ottenere competenze nel videomaking e nella narrazione visiva e scritta: gli incontri si terranno tramite la piattaforma Zoom, tutti i giovedì, a partire da domani 21 gennaio e fino al prossimo 4 marzo, dalle 16:30 alle 19.

Doors è un progetto che si svolge con il contributo di Fondazione Con i Bambini e nelle Marche, con l’azione del PdP, opera nelle scuole medie “Mazzini”, “Carloni” e “Mattei” di Fabriano, Cerreto D’Esi e Matelica, dove ha introdotto metodologie didattiche innovative, come l’ArtEducazione e la Pedagogia del Desiderio e il Learning Creative Learning.

Il PdP di Fabriano ha inoltre coordinato diverse attività di formazione proprio sul tema dell’apprendimento creativo, rivolte agli altri partner di progetto, le cui prossime tappe, rivolte ai partner di Torino, Milano e del comune calabrese di Villa San Giovanni, si terranno tra i prossimi mesi di febbraio e marzo, sempre in modalità online.