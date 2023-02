Fabriano, il cordoglio a nome di tutta la città espresso dal sindaco Ghergo per la morte del maestro Roberto Moschini

FABRIANO – Cordoglio a Fabriano per la scomparsa a 86 anni del maestro Roberto Moschini. Domani alle 11, i funerali nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore. A nome di tutti i fabrianesi, il messaggio di cordoglio del sindaco Daniela Ghergo. «La città piange la scomparsa di un grande fabrianese, il maestro Roberto Moschini. Siamo estremamente orgogliosi che abbia fatto parte della nostra comunità, che abbia vissuto ed espresso, a partire da Fabriano, la sua grande e poliedrica attività artistica», l’incipit del primo cittadino.

Roberto Moschini

Negli anni in cui il Maestro risiedeva in centro storico, «la sua abitazione-studio è sempre stata un luogo aperto alla città, vibrante di cultura, di umanità, di arte. Vogliamo ricordarlo immerso nelle sue opere, lieto di raccontarle e di far arrivare il suo lavoro, intriso di elevata intellettualità ed estrema abilità manuale, a chiunque avesse sensibilità artistica. Il Maestro Moschini, pittore, scultore, incisore, insegnante e scrittore, ha sempre portato in alto il nome di Fabriano nel mondo, nelle sue innumerevoli mostre personali e collettive nei maggiori spazi espositivi internazionali, rappresentando per la città un punto di riferimento culturale. Chi lascia un’impronta così sensibile nella vita artistica, fin nel tessuto della città, sia nel paese intero, come quella lasciata dal Maestro, diventa parte della comunità. Sta a noi perseguire il giusto modo di onorarne la memoria, valorizzando la sua opera che è parte integrante del patrimonio artistico-culturale di Fabriano. A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, il più sentito cordoglio alla sua famiglia», conclude il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo.