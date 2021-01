Fabriano: coprifuoco violato durante le feste di Natale, 11 multe elevate

FABRIANO – Oltre dieci contravvenzioni per violazioni delle norme anti-diffusione della pandemia da coronavirus a Fabriano nel corso dell’appena trascorso periodo natalizio. Nella maggior parte dei casi, i multati sono giovani e si sono visti elevare la sanzione amministrativa per essere stati sorpresi fuori casa molto tempo dopo le 22, orario di inizio del coprifuoco.

Sono stati giorni di intenso lavoro, quelli compresi fra il 23 dicembre e il 7 gennaio scorsi, per i militari della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, e delle relative stazioni di competenza presenti nei Comuni del comprensorio. Evitare assembramenti, garantire il rispetto delle normative anti-Covid e far aumentare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini, questi i pilastri che hanno animato i carabinieri nel corso del loro lavoro. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, molte di più le pattuglie che hanno effettuato servizio in strada, istituendo posti di controllo e identificazione oltre 900 volte nel periodo considerato, per un totale complessivo di quasi 3.000 ore, il 20% in più rispetto alle festività natalizie del 2019, quando ci si era attestati a oltre 2.400 ore.

Nel corso di queste operazioni in strada, i militari hanno controllato oltre 500 veicoli, circa 550 documenti e identificato circa mille persone. Sono state comminate anche 3 contravvenzioni a soggetti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Sottoposti all’esame dell’etilometro, la concentrazione di alcol nel sangue superava i limiti consentiti.

Ovviamente, grande attenzione è stata data al rispetto delle norme anti-diffusione della pandemia da coronavirus, sia per quel che riguarda gli assembramenti che per le violazioni dell’orario del coprifuoco, in vigore dalle 22 alle 5 del mattino, addirittura fino alle 7 del mattino il primo gennaio scorso. Nessuno scopo vessatorio, ma una giusta tolleranza rispetto agli orari indicati. Nonostante ciò, sono state 11 le contravvenzioni elevate ad altrettante persone intercettate in strada ben oltre l’inizio del coprifuoco. Multe da 400 euro che hanno colpito soprattutto i giovani, nella stragrande maggioranza dei casi, e distribuite nel territorio di competenza di azione della Compagnia di Fabriano.