Fabriano: contromano in S.S. 76, donna 70enne dovrà pagare una salata multa

Per la donna, che ha percorso una decina di chilometri nel senso di marcia sbagliato, sanzione fra i 2 e gli 8mila euro, il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’automobile per tre mesi

FABRIANO – Percorre una decina di chilometri lungo la SS. 76 nel senso di marcia sbagliato, contromano, per fortuna nessun incidente. Ma una salata multa, fra i 2 e gli 8mila euro, il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’automobile per tre mesi. Protagonista della vicenda, una 70enne di Fabriano. A riuscire a fermarla prima di provocare incidenti, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Fabriano.

I fatti

Tantissime le segnalazioni giunte ai carabinieri della Compagnia di Fabriano con le quali si rendeva noto che vi era un’automobile che all’altezza dello svincolo di Fossato di Vico, confine umbro con le Marche, aveva sbagliato senso di marcia. Le automobili che, invece, marciavano in modo corretto sono riusciti a schivarla ma il rischio di incidente è stato molto alto. I militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri sono riusciti a fermare il mezzo fra gli svincoli di Fabriano Est e Ovest, dopo aver percorso una decina di chilometri in senso opposto. Alla guida dell’automobile vi era una donna 70enne residente a Fabriano. Dopo aver messo l’auto e il personale in sicurezza hanno disposto il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Ritirata la patente di guida. Elevata una sanzione amministrativa compresa tra i 2 e gli 8.000 euro, la cifra precisa verrà determinata dalla Prefettura di Ancona.