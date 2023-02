Fabriano: controlli straordinari della polizia per prevenire i reati e rafforzare la percezione di sicurezza

Tra le persone identificate, 14 sono risultate positive per precedenti di polizia sia per reati contro il patrimonio che per reati di violenza contro le persone ed in materia di stupefacenti

FABRIANO – Controlli straordinari del territorio da parte degli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano e di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia per una più efficace repressione e prevenzione dei fenomeni criminali che più incidono sulla vivibilità del territorio. A conclusione del servizio sono state identificate complessivamente 91 persone, controllati 47 veicoli e 2 pubblici esercizi.

I controlli

Sin dalle prime ore della mattina, il contingente della polizia di Stato – operatori altamente specializzati in materia di controllo del territorio e pronto intervento – ha proceduto ad una massiva attività di identificazione e controllo di persone e veicoli nelle aree maggiormente affollate nonché nei luoghi abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia. Nel dettaglio, sono stati eseguiti posti di controllo ed osservazione ad alta visibilità lungo le arterie principali di accesso e di deflusso cittadino (direzione Sassoferrato, Cerreto D’Esi e direttrice Roma-Ancona) e presso pubblici esercizi di somministrazione di bevande (dei quali uno sito nel centro storico e l’altro insistente presso un noto centro commerciale). Tra le persone identificate, 14 sono risultate positive per precedenti di polizia sia per reati contro il patrimonio che per reati di violenza contro le persone ed in materia di stupefacenti. «Le aggregazioni di tali soggetti tra loro, accertate nel corso dell’attività di prevenzione, saranno oggetto di approfondimenti investigativi anche finalizzati all’adozione di misure di prevenzione di pubblica sicurezza», si conclude la nota diffusa al termine del servizio da parte del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.