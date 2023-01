Fabriano: dai controlli integrati Polizia e Carabinieri nessuna criticità evidenziata

In occasione del controllo degli avventori di due pubblici esercizi cittadini, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per reati di violenza sulle persone

FABRIANO – Controlli integrati Polizia e Carabinieri nel corso dell’ultimo fine settimana a Fabriano molte le persone controllate e, fortunatamente, per l’ennesima settimana consecutiva, nessuna denuncia specifica. A conclusione del servizio sono state identificate 44 persone, controllati 12 autoveicoli, nonché 2 pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercizi specificamente monitorati erano stati oggetto di segnalazione per aggregazione di “persone sospette”. In effetti, come detto, in occasione del controllo degli avventori, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali per reati contro il patrimonio e per reati di violenza sulle persone.

I controlli

Nel pomeriggio di sabato scorso è stata data esecuzione al servizio di controllo straordinario del territorio voluto e disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di fenomeni criminali. Il servizio ha visto impegnati gli agenti di polizia e i carabinieri sotto la direzione del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano in attività di controllo di persone e autoveicoli in transito lungo le principali vie di accesso al Comune, nonché nel controllo di persone, mezzi ed attività commerciali presenti lungo le vie del centro cittadino. In particolare, il contingente impiegato nel servizio di ordine pubblico, ha assicurato la sua attività operativa in corrispondenza delle principali arterie di accesso a Fabriano caratterizzate da un maggior afflusso veicolare e di persone come via Dante e via Casoli, l’area dei giardini pubblici Regina Margherita e lungo le strade del centro cittadino dove, un’attenzione particolare, è stata riservata al Loggiato San Francesco e agli spazi adiacenti alla Basilica di San Venanzio, aree frequentate da giovani e giovanissimi e dove, nel recente passato, si sono registrati anche fenomeni di degrado urbano e di disturbo di residenti e passanti.

«Il servizio ha garantito una soddisfacente ed efficace attività di controllo del territorio con l’individuazione di numerosi soggetti con precedenti di polizia. I controlli mirati su disposizione del Questore di Ancona, Cesare Capocasa, proseguiranno per monitorare le presenze sospette e per l’eventuale adozione di misure di prevenzione personali e verso i pubblici esercizi», si conclude la nota diffusa dal Commissariato di Fabriano.