FABRIANO – Attività di controllo e di formazione sul territorio. Continua, senza sosta, l’operatività delle forze dell’ordine di Fabriano per prevenire qualsiasi tipologia di reato e far aumentare, quindi, anche la percezione di sicurezza dei cittadini. Sotto la direzione del Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, agenti di polizia e carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nelle zone cittadine concentrandosi, principalmente, nelle aree del centro urbano e dei giardini pubblici Regina Margherita frequentati nelle ore pomeridiane prevalentemente da giovani e giovanissimi in un’ottica di prevenzione e repressione di reati che purtroppo spesso vedono coinvolti anche minorenni. In particolare, durante il servizio, sono stati identificati numerosi avventori di esercizi di somministrazione di bevande. L’attività di controllo integrato si è conclusa senza riscontrare criticità in cui sono state identificate e controllate 20 persone e 2 automezzi. L’obiettivo perseguito e raggiunto è stato quello di assicurare, attraverso la presenza e la visibilità delle forze dell’ordine, la tranquillità cittadina nei momenti di maggiore concentrazione e afflusso nelle vie del centro di Fabriano quando, nelle ore del sabato pomeriggio, i cittadini sono dediti allo shopping e a momenti di relax in compagnia di familiari e amici presso i bar della zona, attraverso la prevenzione di fenomenologie turbanti spesso, purtroppo, connesse ad uso e abuso di sostanze alcoliche e a fenomeni di degrado del decoro urbano.

La formazione

Acconto a quest’attività, prosegue anche la formazione nelle scuole per la diffusione della legalità. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, infatti, hanno incontrato insegnanti e studenti che frequentano l’istituto comprensivo di Arcevia. Erano circa 80 gli studenti di quarta e quinta elementare che hanno preso parte alla lezione dei militari dell’Arma, a cui hanno partecipato anche il Capitano Mirco Marcucci, il comandante della Stazione Mario De Santis, il sindaco Dario Perticaroli. Particolare attenzione è stata data al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e il senso e l’importanza del rispetto delle regole. Nel corso della lezione ai ragazzi è stata fatta conoscere anche l’organizzazione dell’Arma, il suo ruolo tradizionale come punto di riferimento immediato per il cittadino, sia con le stazioni, sia con le pattuglie del pronto intervento, che con i reparti investigativi. «Siamo pienamente soddisfatti della riuscita dell’evento, che ha coinvolto la scuola primaria di Arcevia, con le classi IV e V», il commento del dirigente scolastico Maria Finizia Felaco. «La scuola deve essere presidio di legalità e promotrice delle idee di senso civico e cittadinanza attiva, pertanto noi crediamo nel valore profondamente educativo di iniziative come questa, in cui l’arma dei carabinieri rappresenta il segno tangibile della presenza sul territorio dello Stato e della sicurezza per tutti i cittadini», ha concluso.