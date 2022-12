Fabriano: controlli congiunti carabinieri e polizia, 7 persone con precedenti identificate

Attenzione alla recrudescenza per i furti in appartamento, ma anche controlli di ordine pubblico per le molte iniziative presenti nel cartellone natalizio

FABRIANO – Attenzione alla recrudescenza per i furti in appartamento, ma anche controlli di ordine pubblico per le molte iniziative presenti a Fabriano e ricomprese nel cartellone natalizio. Identificate dai carabinieri e dalla polizia sette persone con precedenti di polizia sia per reati contro il patrimonio che contro la persona accompagnati da rissa, lesioni personali ed altro. Complessivamente, sono state controllati e identificati 26 persone e 19 veicoli.

I controlli

Proseguono i controlli di ordine e sicurezza pubblica promossi dal Questore di Ancona Cesare Capocasa. Nel corso dell’appena concluso fine settimana, agenti polizia e carabinieri hanno svolto servizi straordinari concentrandosi nelle aree del centro cittadino, maggiormente affollate nell’orario pomeridiano, e nelle aree periferiche che, nella medesima fascia oraria, proprio in concomitanza degli impegni per acquisti natalizi o di altri impegni fuori casa, restano più isolate e, come è accaduto nei giorni scorsi, diventano obiettivo privilegiato di bande di ladri. In particolare, il contingente impiegato nel servizio di ordine pubblico, ha assicurato la sua presenza lungo le vie del centro cittadino, con particolare attenzione alle aree ricomprese tra viale Moccia, piazza del Comune e giardini pubblici “Regina Margherita”. L’attività è stata significativa in termini qualitativi oltre che quantitativi: è stato possibile riscontrare la presenza a Fabriano di sette persone con diversi precedenti di polizia, diversi i titoli di reato riscontrati in capo agli identificati, sia per reati contro il patrimonio che contro la persona accompagnati da rissa, lesioni personali ed altro. Poliziotti e carabinieri, infine, sono stati impegnati nella supervisione delle aree periferiche che nei giorni precedenti sono state teatro di furti in abitazione e, in particolare, nella fascia oraria che è stata privilegiata dai malintenzionati (17-20). Gli ultimi episodi si sono registrati nella frazione Marischio di Fabriano. Nel corso del servizio, però, non sono state riscontrate anomalie, né di mezzi né di persone sospette.