Controlli antidroga nei luoghi della movida a Fabriano: un 25enne segnalato come assuntore

FABRIANO – Controlli nei luoghi di principale aggregazione giovanile, soprattutto i giardini pubblici di Fabriano che, con l’innalzamento delle temperature, aumenteranno proporzionalmente il numero di presenze. Ad effettuarli, i carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Al termine del servizio, un 25enne è stato trovato in possesso di oltre 8 grammi di hashish. È stato segnalato agli uffici territoriali del Governo come assuntore di sostanze stupefacenti.

I controlli

Una delle priorità delle forze dell’ordine presenti a Fabriano è da sempre il contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto fra i giovani della città della carta. Per questo motivo sono state da sempre attenzionati i luoghi cittadini a più alto tasso di frequentazione giovanili. Così è stato con i giardini pubblici della città che, nei giorni scorsi, nel tardo pomeriggio, sono stati al centro dei controlli dei militari.

Quest’ultimi hanno fermato e identificato i passanti, ma anche istituito posti di controllo per le auto in transito. In quest’ultimo caso è stato controllato un 25enne a bordo di un’automobile. Dopo la relativa identificazione attraverso i documenti personali e del mezzo, i carabinieri hanno notato l’eccessivo nervosismo del giovane e per questo motivo hanno approfondito l’indagine.

Sono stati rinvenuti oltre 8 grammi di hashish nelle disponibilità del 25enne. Il quale è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti e si è provveduto anche al ritiro della patente di guida. Sempre i carabinieri del Radiomobile di Fabriano, infine, nella giornata di ieri, lungo via Casoli intorno alle 22, hanno fermato un uomo di 40 anni del posto. L’alcol test ha dato un valore inferiore a 0.8 g/l. Per questo gli è stata ritirata la patente ed elevata una sanzione amministrativa del valore di 543 euro.