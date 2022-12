Fabriano: contributo di 500 mila euro della Regione per il PalaGuerrieri, l’ultima polemica politica del 2022

FABRIANO – Dalla Regione arriva un contributo di 500mila euro per il PalaGuerrieri di Fabriano. Plaudono le opposizioni cittadine, pochi fondi secondo il Pd. L’ultima polemica del 2022 vede contrapposta la politica cittadina. La chiusura del Palais, all’esito di alcune verifiche tecniche per l’omologazione, risale all’aprile 2021.

La polemica

«Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 la Regione ha dato un segnale concreto di attenzione alla nostra città, intervenendo con un contributo fondamentale per la ripartenza del Palazzetto». Sono le parole dei capigruppo di minoranza Roberto Sorci e Danilo Silvi a commento dell’approvazione del bilancio di previsione. «La Regione – spiegano – ha destinato al PalaGuerrieri 500.000 euro, una quota significativa che consentirà un forte scatto in avanti verso il ripristino della struttura con gli interventi di cui necessita». Non si tratta soltanto di intervenire sul Palazzetto dello Sport ma di dare anche sicurezza ai cittadini del territorio fabrianese essendo il PalaGuerrieri elemento centrale del piano di protezione civile del territorio in caso di Emergenza e anche di andare in soccorso di una serie di attività che caratterizzano la città e non solo. «Il PalaGuerrieri – riprendono Sorci e Silvi – è anche un simbolo per lo sport marchigiano e non soltanto fabrianese, punto di riferimento per la ginnastica ritmica, che negli anni ci ha regalato atlete di primissimo livello, per il Fabriano basket, militante in serie B e per tante altre attività anche extra-sportive. Questo impegno economico è la dimostrazione che gli amministratori regionali hanno compreso l’importanza strategica di questo impianto che va ben oltre i confini fabrianesi e ben al di là dello sport. Costituisce infatti un’infrastruttura in grado di dare sicurezza e impulso all’economia: gli eventi sportivi contribuiscono come si sa a generare un indotto. Si tratta di un investimento rilevante di cui vogliamo ringraziare il Presidente e la Giunta e tutta la maggioranza regionale, che ha dato ascolto al territorio e si è spesa per cercare una soluzione a questa situazione che perdura da più di un anno. Grazie a questo contributo che consentirà di dare ulteriore slancio al progetto di adeguamento dell’impianto ci auguriamo di poter tornare a breve sulle tribune ad appassionarci delle imprese sportive dei nostri atleti”. Dal Pd chiave di lettura diversa. «Nei giorni scorsi, in sede di approvazione del Bilancio regionale, gli esponenti della destra che governa questa Regione ormai da quasi tre anni, si sono impunemente “vantati” di aver elargito una “mancia” di 500mila euro per il nostro “Palaguerrieri” (dopo aver bocciato un emendamento presentato dai consiglieri regionali del Pd che proponeva un ulteriore stanziamento di 250mila euro…). Poi si scopre che stanziano 3 milioni di euro per il Palasport di Montegranaro. È l’ennesima presa in giro da parte della Giunta regionale, che privilegia alcuni territori a scapito di altri. Figli e figliastri, come da tradizione. Cosa ha da dire, in proposito, la nostra Assessora regionale fabrianese, nonché consigliera comunale che siede anche al Palazzo del Podestà?», conclude il capogruppo Paolo Paladini.