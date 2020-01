10 mila euro per società sportive. Fabriano punta a «riaccendere la città»

FABRIANO – Il 2019 si è chiuso con finanziamenti ad associazioni e società sportive che hanno realizzato eventi di richiamo a Fabriano. A decidere questa azione, l’Amministrazione comunale che ha esaminato le domande pervenute e concesso contributi.



Per le società ed associazioni sportive, complessivamente, pari a 10mila euro, suddivise per 10 associazioni che ha prodotto rendicontazione per ottenere questo contributo speciale.

«Il territorio di Fabriano, così come altri della Regione Marche ha risentito pesantemente degli effetti della crisi sismica in termini di presenze turistiche nel territorio, con conseguente perdita di risorse economiche per la comunità derivanti appunto dal mancato arrivo di soggetti provenienti da fuori territorio. Alla luce di tale situazione, l’Amministrazione comunale ha inteso intraprendere un percorso volto a “riaccendere” la città attraverso l’implementazione dell’offerta sportiva, sia al fine di risultare maggiormente attrattiva per i visitatori, sia per promuovere nei cittadini il desiderio di appartenenza ad una comunità che, nei tanti momenti di difficoltà avuti in passato, ha dimostrato di essere sempre stata in grado di risollevarsi.



Tenuto in considerazione, tra l’altro, che le società che attualmente hanno in gestione due degli impianti più importanti di proprietà del comune di Fabriano, ovvero la Galassia sport per ciò che attiene l’antistadio e l’Atletica leggera per il campo sportivo Aghetoni, hanno sostenuto numerose spese in proprio anche per opere di straordinaria manutenzione che sarebbero state di competenza del Comune di Fabriano e che comunque con la loro gestione hanno permesso allo stesso Comune un notevole risparmio per la custodia degli impianti stessi, si è deciso di procedere all’erogazione di contributi “speciali”», fanno sapere dall’Esecutivo fabrianese.

A beneficiarne sono: Asd Atletica e Asd Galassia sport contributo, ciascuno, pari a 2.500 euro; Asd Ginnastica Fabriano pari a 2mila euro; Polisportiva Mirasole pari a 1.700 euro; Asd Mag e Asd Pedale Stracco pari a 500 euro ciascuno; Fotoclub Arti visive pari a 300 euro.