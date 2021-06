Fabriano: continua la crescita della stilista Fabiola Manirakiza

FABRIANO – La ribalta nazionale grazie ai personaggi famosi che hanno indossato le sue creazioni a Sanremo e negli shooting fotografici su grandi riviste internazionali del settore come Vogue e Bazaar, oltre alla sfilata organizzata con la Camera della Moda Nazionale, a Milano. È un periodo d’oro per la stilista di Fabriano Fabiola Manirakiza che è stata, ora, anche nominata dirigente provinciale di Cna Federmoda. Una promozione per la professionista che sta portando in Italia e nel mondo il nome di Fabriano attraverso le sue creazioni e il suo talento. Nata in Burundi, vive in Italia da quando era piccola, inizio anni ‘90. Con “Frida Kiza” veste la donna di tutte le età.

Fabiola Manirakiza

«Fabriano città della carta e spero anche della moda. Qui ho la mia base, il mio laboratorio e il mio quartier generale. La mia missione è quella di riuscire a coniugare la passione per l’alta moda con la promozione e la valorizzazione anche di questo territorio che può trovare, dal settore moda, una nuova linfa per andare avanti. In un’epoca dove la nazionalità rischia di diventare un problema, Cna ha esaltato la mia professionalità, indipendentemente dal colore, bianco o nero. Un messaggio importante, oggi. La prima volta di Fabriano in un direttivo di settore, come quello della Federmoda, nel segno dell’integrazione, non può che fare bene a tutti, in primis a me, burundese di nascita e italiana (e fabrianese) d’adozione», ha commentato.