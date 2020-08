Le prime 20 immagini selezionate saranno pubblicate in forma di album, sulla Fan Page Marche Tourism, pagina ufficiale della Regione per la promozione turistica

FABRIANO – Ultimi giorni per partecipare il contest fotografico #ConNuoviOcchi – Fotogrammi di luoghi conosciuti e mai osservati con tempo, pazienza e interesse prima del covid19” promosso nell’ambito della XXIV edizione Premio Cinematografico e Televisivo Castello di Precicchie a Fabriano.

Il Premio, organizzato dall’associazione Castello di Precicchie con il patrocinio e la collaborazione della Regione, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura, dell’Università Politecnica delle Marche, si svolgerà nel Castello di Precicchie, dal 4 al 13 settembre prossimi. Per poter partecipare al contest fotografico, invece, c’è tempo fino a domenica 23 agosto. Un’iniziativa che si propone di mostrare attraverso l’arte della fotografia la bellezza delle Marche in ogni sua sfumatura (arte, tradizioni, città, paesaggi, borghi, ecc.) con uno sguardo particolare al periodo difficile che stiamo vivendo: il post covid ci porta a restare in Italia, a riscoprire la nostra regione, le nostre zone, ci suggerisce di vedere il solito in maniera insolita, con nuovi occhi appunto.

Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il format presente sul sito dell’associazione e caricare le proprie opere. Le prime 20 foto selezionate saranno pubblicate in forma di album, sulla Fan Page Marche Tourism, pagina ufficiale della Regione per la promozione turistica, curata dal Social Media Team della Fondazione Marche Cultura.

Gli utenti web potranno votare attraverso un “Like” alla singola immagine o a più immagini, le foto che ritengono degne di rappresentare il tema oggetto del concorso. Le votazioni saranno aperte dal 31 agosto al 10 settembre e consentiranno, in ragione di una classifica che elencherà le immagini da quelle più votate (con più Like) a quelle meno votate, di assegnare i Premi. La foto vincitrice sarà inserita come immagine di copertina delle attività gestite dal Social Media Team Marche, e le sarà assegnato un premio di 500 euro. Premiazione il 12 settembre nella piazza del Castello di Precicchie.

In attesa del programma definitivo della nuova edizione del Premio, si conoscono i nomi di alcuni partecipanti: Milena Mancini e Vinicio Marchioni, attori e coppia nella vita, saranno protagonisti il 12 settembre alle 21. Mentre Lucia Mascina, il giorno successivo, a chiusura della manifestazione, il 13 settembre sempre alle 21.