Fabriano, Consulta socio assistenziale umanitaria: Luana Vescovi nominata Presidente

FABRIANO – Si è riunita nei giorni scorsi, presso l’Oratorio della Carità, la Consulta socio assistenziale umanitaria. Luana Vescovi nominata Presidente. All’incontro, oltre alle associazioni che compongono la consulta, hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Giovanni Balducci e l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Dilia Spuri. La consulta socio assistenziale umanitaria è composta da: Ass. Italiana Donatori organi cellule tessuti, Ass. Donatori Midollo Osseo, Ass. ANFFAS Fabriano, Ass. Artemisia, Ass. Attivamente Alzheimer, Ass. Volontari Italiani Sangue, Ass. AVULSS, Ass. Centro Aiuto alla Vita, Ass. Noi come prima, Ass. Quadrifoglio Fabriano, Ass. Strabordo, Ass. UNITALSI, Casa Madonna della Rosa, Croce Azzurra Fabriano, Croce Rossa Fabriano, Fondazione Marco Mancini, Fondazione Sergio Luciani, Narconon Astore, Tribunale del malato Cittadinanza Attiva, Unione Italiana Ciechi, Ass. Italiana Sclerosi Multipla, Ass. Per la Tutela del Diabetico, Ass. San Vincenzo de’ Paoli, Centro Città Gentile, CISOM Gruppo Soccorso, Coop. La Buona Novella, Protezione Civile Fabriano e Movimento Difesa Diritti Handicap.

L’incontro

Dopo un breve ricordo della scomparsa del precedente Presidente, Delfino Bocci, Luana Vescovi, in rappresentanza di A.I.D.O., è stata eletta all’unanimità e si è dichiarata disponibile a svolgere il quarto mandato come Presidente della Consulta. Sono stati eletti per acclamazione quali componenti del Direttivo: Ass Avulss; Ass. Noi come prima; Ass. Unione Italiana Ciechi; Casa Madonna della Rosa; Croce Azzurra Fabriano; Croce Rossa Italiana; Fondazione Marco Mancini; Fondazione Sergio Luciani; Narconon Astore.

«Il nostro obiettivo è quello di ridare dignità all’essere umano, inteso come malato, ma anche come familiare del malato. Si sono perse umanità ed assistenza. Vorremmo ridare dignità anche al nostro nosocomio, depredato e depauperato di reparti, servizi, capacità e competenze e rimetterlo al centro della comunità, come è giusto che sia. Riteniamo che, unendo le forze, noi associazioni ed angeli del volontariato, terzo settore su cui si basa l’odierna società civile, possiamo riuscire ad invertire la rotta. Chiediamo aiuto al mondo politico ed a tutte le forze, pubbliche e private, che vorranno aiutarci a rimettere al primo posto il rispetto della vita di ogni essere vivente», le prime parole della neo presidente Luana Vescovi.

«Il piacere di partecipare alla prima riunione di questa consulta – dichiara il presidente del Consiglio comunale Giovanni Balducci – è stato ampiamente ripagato dalla notevole presenza delle associazioni presenti alle quali indirizzo di nuovo il mio saluto ed il mio encomio. In un momento di particolare complessità e difficoltà della realtà territoriale (e fabrianese in particolare) la collaborazione osmotica fra l’Amministrazione e la società civile è assolutamente indispensabile: la consulta, soprattutto in questi settori, può e deve svolgere un ruolo attivo e propositivo. In quest’ottica questa Presidenza consiliare sarà sempre attenta ad un confronto costruttivo e disponibile ad una collaborazione costante. Auguro al Presidente, al direttivo e a tutte le associazioni aderenti alla consulta un proficuo lavoro». In conclusione, l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Dilia Spuri, assicura alla nuova presidente della Consulta, Luana Vescovi, «dotata di grande umanità, entusiasmo e determinazione, disponibilità e collaborazione, per poter affrontare e gestire insieme le numerose criticità del nostro territorio e sostenere le persone più fragili».