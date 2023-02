Fabriano, il consigliere Pariano denuncia lo stato di pericolo e degrado del parcheggio della piscina

FABRIANO – Negli ultimi mesi a tenere banco tra i cittadini fabrianesi è stato il rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade comunali, senza la ricostruzione ex novo delle stesse, ormai in totale degrado e che costituiscono un pericolo quotidiano per i cittadini. Ora l’occhio del consigliere comunale Pino Pariano si è concentrato sul parcheggio della piscina comunale.

Con un’interpellanza in consiglio comunale indirizzata alla sindaca, Pino Pariano ha acceso i riflettori sullo stato del parcheggio antistante la piscina comunale. «Parliamo di un’area frequentata da cittadini di tutte le età, dai più piccoli ai più anziani – le parole di Pariano – un posto dove sono presenti buche pericolosissime oltre che numerosi pezzi di cemento sparsi ovunque che, soprattutto di sera, rappresentano ostacoli insidiosi».



E aggiunge: «L’asfalto, ormai, è usurato con pericolo per gli utenti del parcheggio dell’area sportiva e con il rischio di cause di risarcimenti contro il Comune di Fabriano. Considerato che è compito dell’amministrazione comunale favorire l’attività sportiva, da svolgere in zone congrue per la sicurezza dei cittadini – conclude Pariano – ho chiesto al sindaco le intenzioni dell’amministrazione comunale verso quell’area auspicando una risoluzione dei problemi in un brevissimo lasso di tempo».