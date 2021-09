FABRIANO – Consegnava la droga lanciandola dalla finestra, nascosta in un pacchetto di sigarette, ai propri clienti. Arrestato dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Fabriano, diretta dal capitano Mirco Marcucci, un 30enne campano residente in città, disoccupato. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, alcune banconote di piccolo taglio per un totale di circa 500 euro, materiale per il confezionamento della droga e un binocolo. Probabilmente quest’ultimo serviva al presunto pusher per monitorare la situazione sull’eventuale presenza di forze dell’ordine, direttamente dalla finestra del proprio appartamento sito al quarto piano di una palazzina in centro storico a Fabriano.

La segnalazione

Ancora un colpo inferto dai carabinieri di Fabriano al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti in città, soprattutto fra le giovani generazioni. Nella giornata di ieri, 7 settembre, alcuni militari in borghese hanno notato un 19enne in sella a uno scooter che continuava a fare sempre lo stesso percorso, apparentemente senza alcun motivo e senza volersi mai fermare. Si sono insospettiti e, dopo aver allertato i colleghi in divisa, lo hanno seguito. Dopo alcuni giri “a vuoto”, il 19enne ha modificato il proprio tragitto dirigendosi verso un palazzo in centro storico. Una sosta di pochi secondi. Il tempo di afferrare al volo un pacchetto di sigarette lanciatogli da un uomo, affacciato alla finestra del quarto piano. Quindi, via a tutta velocità. Ma dopo qualche metro, il 19enne è stato fermato dalla pattuglia dei carabinieri. All’interno del pacchetto di sigarette afferrato dallo studente, i militari hanno rinvenuto un grammo di hashish. Ovviamente è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arresto

Considerato il ritrovamento della droga, i carabinieri si sono affrettati a raggiungere l’uomo che aveva lanciato dalla finestra il pacchetto di sigarette. Hanno bussato alla porta del suo appartamento e si è proceduto con una perquisizione domiciliare. Nascosti in camera da letto sono stati rinvenuti: 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, alcune banconote di piccolo taglio per un totale di circa 500 euro, materiale per il confezionamento della droga e un binocolo. L’uomo, un 30enne nato in Campania e residente a Fabriano, disoccupato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.