Fabriano, confronto con l’amministrazione di Perugia

Confronto tra le due amministrazioni: per l'assessore al turismo Giombi è fondamentale che Fabriano si apra ai comuni vicini

PERUGIA – Nella giornata di martedì 8 novembre 2022 a Palazzo Penna in Perugia si è svolto un proficuo confronto tra l’Amministrazione del comune di Perugia e quella del comune di Fabriano.,

Nello specifico, con la presenza dell’Assessore alla Cultura di Perugia Varasano, i Consiglieri Comunali di Perugia Bistocchi e Vignaroli e con la presenza dell’Assessore al turismo del Comune di Fabriano Andrea Giombi, si è deciso di organizzare due eventi. Uno si svolgerà nel Capoluogo umbro, mentre l’altro nella Città della Carta, per promuovere la vicinanza tra i due Comuni e la riconoscibile fratellanza tra la fontana Maggiore di Perugia e la fontana Sturinalto di Fabriano.

L’incontro a Palazzo Penna a Perugia

«Tale iniziativa può rappresentare la fonte e l’inizio per un protocollo di intesa tra i Comuni volto alla congiunta promozione – afferma l’Assessore al turismo del Comune di Fabriano Giombi -. Ritengo che per Fabriano sia fondamentale aprirsi ai comuni vicini e il rapporto con Perugia lo ritengo lungimirante. Ringrazio vivamente gli amministratori perugini che hanno condiviso l’iniziativa e ringrazio, altresì, la Giunta fabrianese e la Collega Nataloni per aver abbracciato con convinzione questa importante proposta».