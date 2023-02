Fabriano: condanna definitiva per usura ed estorsione a 5 anni di reclusione

FABRIANO – Estorsione e usura, condanna definitiva a 5 anni di carcere. È stata accompagnata nel carcere femminile di Pesaro, una donna di 60 anni di Fabriano. Ad eseguire l’ordinanza di carcerazione i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. I militari hanno bussato alla porta di casa della fabrianese e l’hanno accompagnata a Villa Fastiggi.

La sentenza

Negli anni scorsi una donna oggi 60enne residente a Fabriano era stata accusata dei reati di estorsione e usura. Un quadro probatorio che ha portato alla condanna a 5 anni di reclusione. Al termine dell’iter giudiziario, la sentenza è stata confermata. Per questo motivo, nei giorni scorsi, dal Tribunale di Ancona è stata emessa un’ordinanza di carcerazione nei confronti della 60enne in virtù dei reati contestati alla stessa, vale a dire estorsione e usura commessi anni addietro. E per i quali, per l’appunto, è stata riconosciuta colpevole al termine dei vari gradi di giudizio, diventando la sentenza definitiva. L’ordinanza è stata trasmessa alla Compagnia dei carabinieri di Fabriano. I militari si sono recati a casa della donna e, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso il carcere femminile di Pesaro, a Villa Fastiggi dove sconterà la pena a 5 anni di reclusione.