Fabriano: concluso il percorso formativo di Donne al Quadrato: la consegna degli attestati

FABRIANO – Global Thinking Foundation, Fondazione no-profit che promuove l’alfabetizzazione finanziaria, e Caritas Fabriano-Matelica tornano insieme per concludere il percorso formativo di Donne al Quadrato: il progetto no profit di educazione finanziaria della Fondazione che ha come obiettivo l’acquisizione di competenze economiche, finanziarie e patrimoniali di base, necessarie per una corretta gestione del bilancio familiare, per favorire il riconoscimento delle reali esigenze individuali e familiari e il raggiungimento quindi dei propri obiettivi a breve e lungo termine. Questa mattina, la consegna degli attestati ai partecipanti nei locali della sede Caritas di Fabriano Matelica al corso “Pianificazione finanziaria familiare: un passo importante per realizzare i propri obiettivi di vita”. Durante i mesi di formazione, attraverso le competenze delle volontarie della Task Force Donne al Quadrato, è stato affrontato come evitare la trappola dello sbilanciamento tra entrate e uscite nell’agire economico quotidiano, come scegliere, aprire e gestire un conto corrente e quali sono gli strumenti di pagamento, da quelli tradizionali ai più innovativi. Sono stati analizzati i temi dell’accesso al credito bancario e finanziario, il mutuo, i prestiti e finanziamenti al consumo e come prevenire la trappola del sovra-indebitamento, oltre che il concetto di rischio e come tutelare il proprio futuro comprendendo la funzione delle assicurazioni e della previdenza.

Claudia Segre, mons. Francesco Massara e Achiropita Curti

Le dichiarazioni

«Il percorso fatto insieme ci ha dimostrato e rafforzato nella certezza che le reti riescono a fornire non solo sostegno sociale ma quell’aiuto personale, strumentale e di consapevolezza necessario – dichiara Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation – e soprattutto aiuta a dare strumenti efficaci per superare la barriera dell’individualismo che la società di oggi impone, per aprirsi ad una proattività nel bene comune, nella certezza che ognuno di noi può contribuire ad un ecosistema inclusivo di comunità». Parole di elogio da Vescovo. «A conclusione dell’interessante percorso di formazione – commenta S.E. Mons. Francesco Massara, Vescovo della Diocesi di Fabriano Matelica e Presidente della Caritas – vorrei ringraziare tutti coloro che hanno concorso al buon esito dell’iniziativa e, in particolar modo, la Global Thinking Foundation, che attraverso la professionalità delle docenti volontarie della Task Force Donne al Quadrato, ha arricchito ed integrato le competenze delle volontarie e dei volontari della Caritas diocesana, creando una sinergia virtuosa tra gli stessi volontari delle due realtà, per il bene comune e della società».