Fabriano: concerto sul Monte Murano grazie al Parco Gola della Rossa e di Frasassi

FABRIANO – Concerto in vetta al belvedere di Monte Murano nel territorio del Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi. Ad esibirsi, il violoncellista Claudio Pasceri. Si tratta del primo appuntamento proposto dalle due realtà del territorio – Happennines soc. coop di Sassoferrato e Aleste Tour di Fabriano – che si sono aggiudicate la nuova gestione del servizio di informazione e promozione turistica del territorio.

Oggi, 9 agosto alle 20 circa, presso il belvedere del Monte Murano, il noto violoncellista Claudio Pasceri sarà in concerto a partire dall’ora del tramonto, con musiche che vanno da Bach a Sciarrino: la grande musica in perfetta armonia con i grandi paesaggi del territorio della Gola della Rossa e Frasassi. Claudio Pasceri è tra i più apprezzati violoncellisti italiani della propria generazione e nonostante l’intensa attività concertistica che lo vede perennemente in giro per l’Europa, torna appena possibile nell’entroterra delle Marche, terra a cui è particolarmente legato. Il repertorio solistico comprende concerti di Vivaldi fino a opere di Schnittke, in esecuzioni con orchestre come l’Orchestre de Chambre de Toulouse, la Camerata Royal Concertgebouw Amsterdam, l’Arpeggione Kammerorchester. Una sua esecuzione del concerto di Schumann è stata registrata dalla Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera. In ambito cameristico collabora con illustri musicisti, tra cui Salvatore Accardo, Pavel Gililov, Ilya Grubert, Dora Schwarzberg, Bruno Giuranna, Rohan De Saram, Rocco Filippini, Gilles Apap. Dal 2012 è il violoncellista di NEXT- New Ensemble Xenia Turin, quartetto d’archi specializzato nel repertorio contemporaneo. Tiene regolarmente Masterclass e seminari per istituzioni europee come Musicalta a Rouffach, Università del Liceu di Barcellona, Leopold Mozart Universität di Augsburg. Insegna violoncello presso l’Accademia di Musica di Pinerolo. È direttore artistico del Festival di musica contemporanea Estovest e condirettore di Asiagofestival, al fianco di Julius Berger.

Il concerto è l’evento di punta di una intensa attività prevista per i mesi di agosto e settembre, organizzati dalle due società aggiudicatesi l’incarico di gestione che prevede: 59 escursioni trekking (di cui 9 dedicati all’astronomia con la denominazione “Star Trekking”); 3 attività musicali all’aria aperta; 34 itinerari storico artistici; 5 escursioni in bici e numerose esperienze per tutta la famiglia.