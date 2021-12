Fabriano: concerto di fine anno al Gentile, due appuntamenti per la prosa e per i ragazzi

FABRIANO – Atmosfera suggestiva, applausi e uno spettacolo travolgente per dare il benvenuto al nuovo anno. Il 2022 si apre al Teatro Gentile di Fabriano pochi minuti dopo la mezzanotte (ore 00.30) con Riccardo Foresi and That’s Amore Swing Orchestra, concerto che inaugura la stagione 2022, accanto alla prosa e agli spettacoli per tutta la famiglia, realizzata su iniziativa del Comune di Fabriano con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del MiC.

Stagione di prosa e dei ragazzi

Il 31 dicembre il sipario del Teatro Gentile si alza per una lunga notte di musica a tutto pop e swing con Riccardo Foresi che insieme alla sua band – Luca Giardini alla tromba, Antonangelo Giudice al sax, Paolo Del Papa al trombone, Mauro Gubbiotti al pianoforte, David Padella al contrabbasso e Roberto Strappelli alla batteria – reinterpreta i più grandi successi della musica italo-americana. Da Frank Sinatra a Dean Martin fino a Michael Bublè, dai successi della canzone italiana di tutti i tempi ai brani natalizi tra i più amati e conosciuti nel mondo. Di fatto, sarà l’inizio dei due appuntamenti con la stagione di prosa il 16 gennaio, al termine di una residenza di riallestimento al Gentile, sarà in scena Troiane di Euripide, adattamento di Angela Demattè, con Elisabetta Pozzi e Graziano Piazza, Federica Fracassi, Francesca Porrini, Alessia Spinelli, per la regia di Andrea Chiodi. Gabriele Pignotta nell’attuale e acutissima commedia “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?” giunge al Gentile il 26 febbraio accanto a Vanessa Incontrada con una commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Due gli appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Per le feste di inizio anno, il 2 gennaio, arriva in scena I musicanti di Brema della compagnia Kosmocomico. Il 10 aprile conclude la stagione Cappuccetto rosso, uno spettacolo per attori, pupazzi e video del Teatro delle Isole.