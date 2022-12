Fabriano, il comune sostiene le famiglie in difficoltà per le spese relative alle utenze domestiche

In arrivo mercoledì 14 dicembre un avviso attraverso il quale potranno accedere al contributo i cittadini in possesso di specifici requisiti, tra cui l’ISEE non superiore a 10.000,00

FABRIANO – Il Comune di Fabriano per contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse a seguito dell’emergenza Covid -19 e per sostenere i cittadini sempre più in difficoltà per l’ulteriore aumento delle bollette di luce e gas, ha stanziato un contributo di 50.000 euro finalizzato alla copertura delle spese legate al pagamento delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e gas.

Con la collaborazione dell’Ambito Territoriale Sociale n. 10, verrà pubblicato domani mercoledì 14 dicembre, un apposito avviso attraverso il quale potranno accedere al contributo i cittadini in possesso di specifici requisiti, tra cui l’ISEE non superiore a 10.000,00.

L’importo del contributo verrà riparametrato per le famiglie più numerose e sarà concesso in base a una apposita graduatoria che verrà predisposta tenendo conto delle seguenti condizioni socio-familiari: presenza di minori nel nucleo familiare, di adulti con più di 75 anni, di persone con invalidità non inferiore al 67% e fascia ISEE di riferimento.

L’avviso sarà diffuso sui siti istituzionali del Comune, dell’Ambito Territoriale e ne verrà data comunicazione anche attraverso i social.

Il Sindaco Daniela Ghergo sottolinea: «In considerazione della grave situazione sociale determinata dall’aumento del costo delle bollette, l’Amministrazione ha voluto dare un segnale concreto di vicinanza alle famiglie. I contributi, grazie alla collaborazione con l’Ambito n.10, serviranno a mitigare l’impatto del caro bollette sulle famiglie più deboli e in sofferenza, prima ancora che arrivino le misure annunciate dal governo centrale».