Controlli: 5 denunce e 6 patenti ritirate nel Fabrianese

FABRIANO – Ennesimo fine settimana di controlli in strada per i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, in collaborazione con le varie stazioni di riferimento nel territorio fabrianese. E i risultati non sono mancati, con 5 denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica e sei patenti di guida ritirate. Ma, aspetto certamente non secondario, l’aumento della percezione di sicurezza da parte di tutti i residenti proprio in virtù di questi servizi di controllo messi in piedi dai militari fabrianesi e non solo. Soprattutto in un periodo di ferie estive con spesso le case lasciate vuote per trascorrere giorni di riposo, o solo per il fine settimana, al mare o in montagna.

I controlli

I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno istituito numerosi posti di controllo nelle principali arterie cittadine della città della carta, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico. In particolare nella notte fra sabato e domenica scorsi. Al termine dei quali sono stati controllati oltre 55 veicoli e altrettanti conducenti. Il tutto con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti e qualsiasi altra tipologia di reato, ivi compresi quelli predatori come i furti. I controlli, articolati con più dispositivi, grazie all’utilizzo delle apparecchiature in dotazione, sono stati numerosi permettendo di prevenire conseguenze più gravi e, quindi, le cosiddette stragi del sabato sera.



In particolare sono state sei le patenti ritirate tra uomini e donne, di età compresa tra i 31 ed i 73 anni, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Tutti presentavano un tasso alcolemico compreso tra 0,6 e 2,15 gr/l. Di queste sei persone, sono state cinque quelle denunciate, residenti nella provincia di Ancona, perché hanno superato di oltre tre volte il tasso consentito in base alla vigente normativa. Limite dopo il quale, al ritiro della patente, segue la denuncia.