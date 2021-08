Fabriano: commosso ultimo saluto alla Preside Piera Picchi

FABRIANO – Oggi l’ultimo saluto a Piera Picchi storica preside del Liceo Scientifico Volterra di Fabriano scomparsa il 10 agosto all’età di 75 anni. Tanti nella giornata di ieri, nel pieno rispetto delle regole anti Covid, si sono recati nella camera ardente allestita nei locali dell’obitorio dell’ospedale Engles Profili. Oggi, 12 agosto, alle 9 si svolgerà il funerale della professoressa che ha seguito intere di generazioni di fabrianesi nella Cattedrale San Venanzio, poi la sepoltura nel cimitero cittadino di Santa Maria. I familiari non chiedono fiori, ma offerte all’Associazione che cura il Parkinson. Laureata in materie umanistiche presso l’Università la Sapienza di Roma, dopo gli anni dell’insegnamento, la professoressa Picchi è stata dirigente scolastico, per molti anni, fino alla pensione, del liceo Scientifico Volterra di Fabriano. La preside Picchi ha avuto anche la passione per la politica. La ricorda, commosso, l’ex sindaco, Roberto Sorci. «È stata assessore alla Cultura, nel 1995, giunta Castagnari. Lascia un ricordo indelebile. Un personaggio di cultura di primo piano per la città che ha sempre amato. Un pensiero particolare lo ha avuto, per tutta la vita, nei confronti dei giovani. Nel corso della sua attività politica ha valorizzato il teatro Gentile, ha organizzato eventi culturali di spessore», conclude Sorci, ricordando come l’impegno della Picchi sia proseguito anche con l’Amministrazione Santini, ma come consigliere comunale.

Lutto anche nella sanità

Il secondo lutto che ha colpito profondamente Fabriano riguarda l’ex primario di Urologia dell’ospedale Engles Profili, Leonardo Rossini, 71 anni. A dare l’annuncio, a esequie già avvenute su espressa richiesta della famiglia, lo storico medico di famiglia di Fabriano ed ex assessore ai Servizi Sociali giunta Sagramola, Giorgio Saitta. «È scomparso un grande urologo, una persona seria, con un gran cuore. Mancherà a tutti quelli che lo hanno conosciuto e apprezzato». Molti i ricordi social di Rossini, fra i primi quelli dei suoi colleghi che ne hanno sempre apprezzato le doti professionali. Ma anche tanti pazienti che hanno posto l’accento oltre che sulla grande professionalità, anche sulla profonda umanità ed empatia che ha sempre saputo trasmettere, in ogni circostanza.