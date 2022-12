Fabriano, i commercianti del centro commentano lo shopping natalizio: «Impossibile essere soddisfatti»

FABRIANO – Siamo nella settimana clou per gli acquisti natalizi, ma i commercianti del centro storico di Fabriano, non registrano dati da sogno. Vuoi per la crisi economica che attanaglia da troppo tempo il nostro paese e della quale ancora non si vede con certezza la fine, vuoi per uno scarso via vai tra le vie del centro, che preoccupa i commercianti del centro: «Non siamo soddisfatti, perché la scarsità di persone che popolano le vie del centro storico di Fabriano ci preoccupano».

Come lo scorso anno, il progetto di pedonalizzazione del centro storico è sotto attacco: «Non possiamo tralasciare la situazione economica generale, che è un punto cruciale – affermano i commercianti –. Inflazione e caro bollette sono sul banco degli imputati indubbiamente, la gente tende a risparmiare, ma il centro storico della città di Fabriano è un’aggravante importante. La mattina il centro è chiuso e questo è gravissimo, ma nelle altre ore della giornata non attira clienti o turisti, chi gira in centro è già un volto noto. In un momento simile, con un disagio economico simile, questo non aiuta e la nostra amministrazione è totalmente indifferente alla questione, non intende migliorare la nostra situazione. I negozi chiudono, i locali sono pieni di cartelli d’affitto e vendita, chi vorrebbe venire in centro a Fabriano per fare acquisti? Nessuno».

Serve urgentemente una soluzione, per risollevare il destino del centro storico fabrianese: «Se davvero vogliamo raggiungere qualcuno o qualcosa, bisogna agire, va fatto indiscutibilmente qualcosa – proseguono i commercianti fabrianesi -. Fabriano non è una città turistica, per quale motivo chiudere il centro storico per regolamentare il traffico? Bisogna muovere la situazione. Inutile aggiungere altro, perché da questa situazione, così, non si esce e noi siamo vivamente preoccupati. E’ impossibile essere soddisfatti anche del Natale 2022. I parcheggi sono sempre pieni ma il centro è sempre vuoto, anche questo dato dovrebbe far riflettere la nostra amministrazione comunale, la mala gestio è chiara».

La chiusa dei commercianti del centro storico di Fabriano è un punto di riflessione interessante, che apre a molti quesiti: «Nessuno investirebbe nel centro di Fabriano e ci dispiace molto. Sarebbe da pazzi acquistare o affittare un locale nel centro storico di Fabriano ed è un vero peccato, perché la città potrebbe dire molto».