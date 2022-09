Fabriano come Monaco di Baviera: una Oktober Fest con il coinvolgimento di tutti

FABRIANO – Atmosfere bavaresi a Fabriano. Questa l’iniziativa che si svolgerà in città dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi: Oktober Fabriano Fest, da un’idea di Christian Magnoni, titolare del “The Tunning Pub”, il quale è riuscito ad ottenere l’appoggio e la partecipazione attiva da parte di 10 titolari di altrettanti ristoranti fabrianesi che nella tre giorni dedicata alla kermesse tipica di Monaco di Baviera offriranno piatti tipici bavaresi da accompagnare ovviamente con tantissime tipologie di birra, alcune delle quali di produzione locale. Manifestazione che ha subito incontrato la collaborazione dell’Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria: Cna, Confartigianato e Confcommercio, sezioni cittadine.

Le dichiarazioni

«Prima della pandemia eravamo soliti celebrare questa famosa ricorrenza bavarese all’interno del nostro pub, quest’anno ho pensato di tramutare il biennio di stop forzato alla manifestazione in rinnovata energia per trasformare un evento di una singola attività in un’occasione ” di comunità” che coinvolgesse altri miei colleghi e la cittadinanza tutta, questa è la direzione che abbiamo deciso di prendere quest’anno e devo dire che la risposta del tessuto imprenditoriale e dei fabrianesi in generale è stata veramente ottima. A fine mese partiremo con questo ambizioso progetto che speriamo poi di poter replicare e migliorare anno dopo anno affinché possa diventare un evento cardine del calendario della Città della Carta», le parole dell’ideatore, Christian Magnoni. «Come associazioni datoriali, dialogando continuamente con i nostri numerosi imprenditori, siamo pienamente consapevoli delle enormi difficoltà che l’attuale situazione post pandemica, geopolitica ed economica sta creando ai titolari di impresa. Chi opera nei settori food and beverage, ad esempio, sta ancora facendo i conti con i cali di fatturato comportati dalla pandemia e dai provvedimenti per arginarla, lo fa mentre, come per tanti altri settori, vede triplicare gli importi delle utenze. Quando, come avvenuto a Fabriano, un gruppo di imprenditori si rimbocca con passione e determinazione le maniche e, in un contesto come quello che stiamo vivendo, trova la sinergia di organizzare un evento come l’Oktober Fabriano Fest , le nostre associazioni non possono che sostenere con convinzione questa iniziativa nella quale non troveremo solo birra e pietanze bavaresi, ma anche una buona dose di coraggio e resilienza di cui ricordarsi e far tesoro», hanno concluso i segretari locali di Cna Marco Silvi, Confartigianato Federico Castagna e Confcommercio Nello Baldoni.