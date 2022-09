Fabriano: coltello a serramanico nascosto nel porta casco, denunciato un 30enne

FABRIANO – Tre denunce – guida in stato di ebbrezza; detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi od oggetti atti ad offendere; per essersi rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro – nel corso dei consueti controlli, durante lo scorso fine settimana, effettuati dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. Il servizio, come di consueto, ha riguardato le vie della città e le numerose frazioni. Complessivamente sono stati impegnati otto militari a turno, nelle ore serali e in piena notte, con tre pattuglie in divisa e una in borghese. Diversi i risultati raggiunti.

I controlli

I militari del Norm hanno fermato un 41enne di Fabriano che circolava, nelle ore notturne, in via Dante. È apparso, al controllo, in evidente stato di alterazione. L’uomo, però, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro e, per questo, è stato denunciato. Disposto anche il ritiro della patente. L’auto è stata affidata a persona di fiducia. Il secondo episodio ha invece riguardato un 39enne sempre di Fabriano che nelle ore serali è stato controllato, con alcol test, in prossimità della stazione ferroviaria. L’etilometro ha dato un valore superiore 1,4 grammi su litro, circa il triplo di quanto consente la normativa in vigore. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e la macchina affidata al proprietario.

Infine, terzo episodio, i carabinieri di Sassoferrato lungo la strada SP 16 Berbentina hanno fermato un 30enne del posto che circolava a bordo di uno scooter. Dopo il controllo dei documenti sono stati rinvenuti, nel porta casco, un coltello a serramanico e alcune tracce di cocaina. Si è deciso di approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati trovati oltre 30 grammi di hashish subito sequestrati. Il giovane è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.