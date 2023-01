Fabriano, la Cna chiede il ritorno della mostra mercato dell’Artigianato e l’ulteriore valorizzazione dell’Oktober Fabriano Fest

Si è svolto in Comune un primo incontro fra l'amministrazione e le varie associazioni operative nel territorio per dar vita a un programma organico e per evitare sovrapposizioni nelle tempistiche tra manifestazioni simili

FABRIANO – Calendarizzare gli eventi 2023 a Fabriano, primo incontro in Comune fra l’amministrazione e le varie associazioni operative nel territorio per un programma organico e per evitare sovrapposizioni nelle tempistiche tra manifestazioni simili. La Cna, presente all’incontro con il Presidente territoriale Maurizio Romagnoli e il responsabile sindacale Marco Silvi, ha chiesto il pieno supporto e impegno da parte dell’Istituzione comunale al fine di porre in essere le condizioni per valorizzare al meglio la città e le sue caratteristiche con un focus sulla Mostra mercato dell’Artigianato e l’Oktober Fabriano Fest.

Le dichiarazioni

«Ringraziando la Giunta per questa fondamentale occasione di confronto, abbiamo subito chiesto – dichiara il presidente della sezione di Fabriano della Cna, Maurizio Romagnoli – che si possa iniziare a lavorare già nei prossimi giorni per fare in modo che nel mese di settembre si torni a organizzare di nuovo la Mostra mercato dell’Artigianato, un evento che in passato, grazie alla qualità eccelsa e alla maestria dei nostri artigiani locali, ha dato grande lustro a Fabriano. Come Cna intendiamo fornire tutto il nostro supporto affinché questo appuntamento possa tornare ad essere sin da subito un evento di portata nazionale e, perché no, internazionale. Questo territorio ha già dimostrato in passato di avere tutte le carte in regola per raggiungere obiettivi molto ambiziosi e in questo senso suggeriamo di valorizzare al massimo il titolo di Città Creativa dell’Unesco per dare il giusto slancio a questa grande manifestazione».

Gli ha fatto eco il segretario dell’Associazione di categoria, Marco Silvi. «Abbiamo chiesto all’amministrazione di mettersi a disposizione per fornire un ancora maggior contributo in vista della seconda edizione dell’evento Oktober Fabriano Fest, questo alla luce del grande successo che l’evento ha riscontrato solo pochi mesi fa, facendo registrare un gran numero di presenze e riuscendo a sviluppare un eccellente modello di coordinamento e cooperazione tra tante attività del settore della ristorazione che non può non essere ulteriormente valorizzato ed ampliato, coinvolgendo anche altri soggetti. Per far crescere come merita questa manifestazione ideata e progettata dall’imprenditore fabrianese Christian Magnoni occorre un grande lavoro di coordinamento in cui imprenditori, associazioni e amministratori possano operare con la giusta sinergia e con le risorse necessarie, chiediamo quindi un ulteriore sforzo agli amministratori, pronti come associazione di categoria a fare la nostra parte», ha concluso.