Fabriano, classe in quarantena al Vivarelli

Un caso di covid obbliga i diciassette alunni dell'Agrario a frequentare lezioni da casa, avvalendosi della didattica a distanza. Presto il tampone per tutti

FABRIANO – Studente positivo al Covid, l’intera classe in quarantena. È successo alla terza A dell’Istituto Tecnico Agrario Vivarelli di Fabriano. 17 alunni, ora obbligati a seguire le lezioni da casa e a sottoporsi al tampone. Conferma la notizia il preside, Emilio Procaccini.

La situazione, al momento, appare sotto controllo al convitto, frequentato dallo studente sedicenne proveniente dall’Umbria. Il giovane potrebbe essersi contagiato in occasione di una partita di calcio che si è disputata, alcuni giorni fa, a Gubbio. Il giovane è asintomatico ed in buone condizioni di salute. Appena accertata la positività è stato messo in quarantena e con lui l’intera classe.