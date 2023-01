Fabriano, il giorno della cittadinanza onoraria a Milena Baldassarri, Sofia Raffaeli, Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova

FABRIANO – Si è svolta oggi sabato 14 gennaio, nella sala conferenze del Palazzo del Podestà di Fabriano, la cerimonia per conferire la cittadinanza onoraria alle ginnaste Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli e alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi.

Protagonista dell’evento quindi la Società Ginnastica Fabriano, che sta vivendo con la ritmica un momento di massimo risalto a livello nazionale e mondiale e dal 2017 ad oggi, per sei anni consecutivi, detiene il titolo di Campione d’Italia.

Interpreti indiscusse di questi successi le atlete Milena Baldassarri, sesta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Sofia Raffaeli, attuale campione del mondo, recentemente premiata dal CONI con il Collare d’Oro al merito sportivo, e le allenatrici Kristina Ghiurova, campionessa mondiale, pietra miliare della Società Ginnastica Fabriano e Julieta Cantaluppi, l’unica ad aver vinto per sette volte il campionato italiano assoluto e partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012.

Ad aprire la cerimonia, davanti ad un folto pubblico, il consiglio comunale della città di Fabriano, che ha votato positivamente, come primo atto del 2023, al conferimento della cittadinanza onoraria alle ginnaste Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli e alle allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi. Su ventidue presenti, ogni consigliere è risultato ovviamente favorevole.

Il sindaco Daniela Ghergo afferma: «Un conferimento fortemente voluto, a quattro donne che hanno dato a Fabriano il nome della capitale della ritmica mondiale. Milena e Sofia sono due ginnaste straordinarie e hanno un palmares eccezionale. Hanno raggiunto risultati che mai nessuna individualista italiana aveva raggiunto, con etica, costanza, lavoro e autodisciplina. Un campione è tale nello sport solo se lo è anche nella vita, e loro lo sono, come le loro allenatrici Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova. Per raggiungere questi risultati serve una grande società alle spalle e la Ginnastica Fabriano si è dimostrata un’eccellenza a livello societario e sportivo. Queste quattro donne hanno scelto Fabriano anni fa, oggi è Fabriano a scegliere loro accogliendole a braccia aperte».

Il viceprefetto vicario Gloria Allegretto: «Lo sport è fondamentale a livello di aggregazione e rappresenta rispetto e valore, che aiutano anche ad affrontare le difficoltà che ogni giorno si possono presentare nella vita. Attraverso disciplina e costanza, si possono raggiunge risultati mondiali che ci riempiono di gioia e che oggi siamo a festeggiare».

Don Umberto Rotili ha portato i saluti del vescovo e gli auguri per i risultati raggiunti da atlete e allenatori, mentre l’assessore regionale con delega allo sport Chiara Biondi ha sottolineato gli insegnamenti dello sport e l’impegno delle famiglie che si spendono per ogni giovane atleta.

Presenti alla cerimonia Fabio Luna e Gerardo Tecchi, Presidente Coni Marche e Presidente Federazione Ginnastica d’Italia. Per la Ginnastica Fabriano Angela Piccoli e Maila Morosin, Presidente e Vice Presidente.

Sofia Raffaeli: «La ginnastica è raccontare una storia e farla capire alla giuria e al pubblico. Prima di entrare in pedana sono tranquilla e cerco di trasformare la tensione in adrenalina, mi carico per mettere in pratica quello che preparo ogni giorno in allenamento. È una giornata importante, la cittadinanza onoraria è un grande omaggio e ringrazio tutti per essere qui con noi».

Sofia Raffaeli ed il sindaco Daniela Ghergo

Milena Baldassarri: «La determinazione è importante, facciamo un grande lavoro tutti i giorni e oltre al risultato, che rimane comunque importante, c’è il divertimento. La ginnastica ritmica è anche fare quello che più ci piace, ogni giorno ed in ogni risultato che otteniamo».

Milena Baldassarri ed il sindaco Daniela Ghergo

Kristina Ghiurova: «Il lavoro tecnico di tutti i giorni è importante, ma non ci sono sacrificio e difficoltà, è solo passione. Se parliamo di sacrificio è meglio abbandonare, perché a trainare tutto è il divertimento e l’amore verso questo sport».

Julieta Cantaluppi: «I risultati sono importanti, ma cerchiamo di far capire alle ragazze che l’impegno è una forma di rispetto verso se stessi, questo va capito sin da subito. L’impegno è fondamentale e ogni giorno, anche nella quotidianità, dobbiamo metterlo in atto».